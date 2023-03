Cricca e Isobel Fetiye Kinnear fidanzati ad Amici 22/ Dal primo bacio alla dedica…

Cricca e Isobel Fetiye Kinnear: l’ultima coppia nata ad Amici 22?

Nascono tanti amori nella scuola di Amici 22 e quello che, in pochi si aspettavano, è quello nato tra Cricca e Isobel Fetiye Kinnear. Tra il cantante e la ballerina, il sentimento è nato improvvisamente e ha stupito il pubblico del talent show di Maria De Filippi che, pur avendo notato feeling e atteggiamenti particolari, non avrebbe mai scommesso sulla nascita di una vera e propria storia d’amore. Il tutto è accaduto quando Cricca è rientrato nella scuola dopo essere stato eliminato. Il ritorno a scuola, da single, ha riaperto il cuore del giovane cantante che non ha resistito di fronte alla dolcezza e alla bellezza della giovane ballerina che, a sua volta, si è lasciata andare.

Il primo bacio è arrivato così inaspettatamente, ma ha conquistato tutti i fan più romantici della scuola più famosa d’Italia. Dopo il bacio, la coppia ha provato a vivere con discrezione la relazione, ma la dolce dedica di lui ha riacceso nuovamente i riflettori sulla coppia.

La dolce dedica di Cricca a Isobel conquista tutti

Con una dolce dedica fatta alla fidanzata Isobel, Cricca ha spiazzato il pubblico di Amici 22 con le sue parole bellissima che nessuno si aspettava. In occasione del nuovissimo inedito “Australia”, luogo di provenienza della ragazza, Cricca si è lasciato andare alle seguenti parole:

“Vorrei tornare a ballare con te, in questa lunga notte, lasciare tutto quello che alla fine non mi serve, per ritornare a ballare con te in questa lunga notte, io son sempre quello che alla fine non si arrende…”, così recita il ritornello della canzone che il cantante ha deciso di dedicare alla sua fidanzata. Una dedica che ha conquistato davvero tutti alla vigilia del serale.

