Cricca e la dedica a Maria De Filippi dopo l’eliminazione/ “Ti voglio veramente bene”

Cricca torna sui social e fa una dedica a Maria De Filippi

Cricca è stato eliminato durante la settima puntata del Serale, andata in onda il 29 aprile. L’allievo di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è stato battuto da Aaron al ballottaggio, dovendo lasciare subito il talent show. Una volta finita la sua esperienza, il cantante è tornato sui social per fare un bilancio della sua esperienza e fare una dedica a Maria De Filippi.

Amici 22, Isobel ha lasciato Cricca per Wax?/ L'accusa

“È stata una avventura meravigliosa! Ora è finita e sono tornato a casa. Non posso fare altro che ringraziare per quello che mi è successo in questi mesi, è stato un viaggio incredibile! Grazie a tutto lo staff di Amici! Sarete per sempre nel mio cuore ci rivedremo presto! Grazie Lorella Cuccarini , mi hai voluto e ci sei sempre stata, non lo dimenticherò mai. Grazie Rudy Zerbi (ci vediamo a Riccione per una piadina!!) e grazie Arisa, sei speciale. Grazie a tutti i miei compagni di avventura, tra di noi c’è una cosa che ci legherà per sempre, oggi come fra mille anni. E infine grazie Maria!! Per tutto quello che solo tu e nessun altro al mondo sa, ti voglio veramente bene. Quanto a me, non so cosa mi aspetta ma se saremo insieme non avrò paura di niente… la musica e le canzoni sono la mia vita, e poterla condividere con voi è la cosa più bella che alla vita potevo chiedere. Tanto amore per tutti, per chi mi ha amato e sostenuto dal primo giorno (vi leggo sempre!), ma anche per chi mi ha amato meno! Questo è il nostro inizio” afferma Cricca.

Amici 22, Maddalena Svevi e Mattia Zenzola fuori dalla finale?/ Il retroscena

Cricca dopo l’eliminazione: “Mi sono divertito”

Cricca ha dovuto lasciare Amici 22 proprio a ridosso della finale, perdendo contro l’amico Aaron. Dopo la sconfitta, il giovane allievo ha salutato i suoi colleghi e ha commentato a caldo il suo percorso ai microfoni di Witty: “Io a cantare mi sono divertito e alla fine sono arrivato quasi alla finale, quindi sono contentissimo.”

E ancora: “Sono cresciuto tantissimo. Umanamente e artisticamente. Ho aperto un po’ l’orizzonte mentale che avevo sotto diversi aspetti. Quello della convivenza, dei pregiudizi sugli altri. Un sacco di cose. Questa secondo me è la cosa più importante che mi porto dietro. Ho visto il video del mio primo inedito qui dentro ed è stata una sorpresa bellissima, molto emozionante. Mi mancherà tutto. Dallo svegliarsi la mattina ai litigi. Condividere così tante cose con così tante persone. Quello mi mancherà.“

Amici 22, Cricca e Isobel innamorati?/ L'addio dell'eliminato insinua il dubbio

© RIPRODUZIONE RISERVATA