Cricca: “Ecco perché io e Isobel ci siamo lasciati ad Amici 22″/ “Tornare insieme? Ci siamo rivisti e…”

Cricca svela perché è finita con Isobel ad Amici 22: “Sbandavo”

Cricca è stato il protagonista della nuova puntata di ‘Dimmi di te’, il format di Youtube condotto da Lorella Cuccarini. Il cantante di Amici 22 si è raccontato a 360°, dedicando una lunga parentesi dell’intervista al rapporto con Isobel Kinnear, ballerina conosciuta proprio nella scuola di Canale 5. Tra i due è nata una storia d’amore, poi improvvisamente interrotta da Isobel. Ma cos’è davvero accaduto tra i due?

A spiegarlo è stato proprio Cricca: “Con Isobel è successo che ho avuto dei momenti, nella prima fase del Serale, in cui ero in un ‘bulirone’ di emozioni e le ho fatte ricadere molto sulla nostra relazione. E capisco anche il suo punto di vista che dice: ‘Io sono venuta qui dall’Australia per vincere il programma o comunque per concentrarmi su questo percorso. Quindi non posso avere una persona che mi confonde’.” Il cantante ha spiegato come in quel momento non fosse particolarmente in forma: “sbandavo, non avevo il controllo delle cose, ero sempre giù, avevo il muso anche con lei. Quindi, diciamo che me la sono giocata male in casetta. Lei ha detto ‘ora c’è la fase del Serale, concentriamoci e magari fuori da qua si vedrà'”.

Ad oggi Cricca spera ancora in un ritorno di fiamma che, al momento, non c’è stato. “Io rimango con queste parole qui e, non so, vediamo.” Il cantante ha quindi ammesso di essere “ancora innamorato”, e di aver rivisto Isobel di recente: “Ti dico solo che ci siamo visti una settimana fa e io mi paralizzo, è incredibile. Sento, più che le farfalle, dei dragoni… Non riesco a mangiare, se mangio mi torna sù tutto, quindi sono un caso umano.” Per il futuro non è escluso che i due possano ritrovarsi: “Anche adesso lei è super impegnata, io pure, non so… Credo che siamo stati una bella coppia. Quando siamo stati quel poco insieme, io ho dei ricordi molto belli.” ha concluso Cricca.

