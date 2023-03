Cricca o Gianmarco, chi é stato eliminato ad Amici 2023?/ Anticipazioni: Cuccarini perde un altro cantante?

Cricca e Gianmarco al ballottaggio di Amici 2023

Altra doppia eliminazione nella seconda puntata del serale di Amici 22. Dopo una prima eliminazione diretta, la seconda avverrà come sempre attraverso un ballottaggio. Anche quest’anno i ragazzi di Amici 2023 scopriranno il secondo eliminato in casetta e non nello studio di Canale 5. La scelta degli allievi in ballottaggio avverrà attraverso una serie di sfide e prove, che saranno giudicate dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Gianluca Giofrè.

Sarà la giuria, attraverso una votazione, a decidere chi potrà rientrare in gara, chi sarà a rischio e chi, infine, dovrà definitivamente abbandonare la scuola. Dalle anticipazioni – ricordiamo che la puntata è registrata – scopriamo che a rischiare sono Cricca e Gianmarco. Chi di loro sarà eliminato?

Cricca o Gianmarco, chi è stato eliminato al serale Amici 22

Cricca e Gianmarco sono gli allievi che si sfidano al ballottaggio finale del primo serale di Amici 2023. Il primo è allievo di Lorella Cuccarini, il secondo è invece uno dei ballerini della squadra di Alessandra Celentano. Anche questa volta l’eliminato sarà svelato in casetta, alla fine della puntata. Concluse le manche, tutti gli allievi saranno mandati in casetta e lì Maria De Filippi si collegherà con l’esito alla mano e annuncerà ai ragazzi chi dovrà abbandonare definitivamente Amici 22. Al momento non abbiamo conferme sull’eliminato, tuttavia i pronostici non mancano e sembrano indicare l’uscita di Cricca. Se così fosse, sarebbe per lui la seconda eliminazione dal talent di Canale 5.

