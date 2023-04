CRICCA O RAMON, CHI È STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Celentano preoccupata per il suo allievo

Ramon è il primo a finire al ballottaggio per l’eliminazione al sesto serale di Amici 2023

La prima manche del sesto serale di Amici 2023 viene vinta dalla squadra di Arisa e Todaro e persa da quella di Zerbi e Celentano. I vincitori chiamano dunque al centro, a rischio eliminazione provvisoria, Aaron e Ramon, salvando dunque Isobel. Aaron si esibisce sulle note ‘Could to be love’ di Bob Marley, conquistando gli applausi di pubblico e giuria. Ramon, invece, si esibisce sulla voce di Maria Callas una variazione neoclassica.

Alla fine delle votazioni della giuria, scopriamo che il primo allievo a finire al ballottaggio per l’eliminazione definitiva è Ramon. Aaron, dunque, torna in gara: lo vedremo esibirsi nelle prossime manche di questo sesto serale di Amici 2023. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ramon e Cricca al ballottaggio del sesto serale di Amici 2023

Chi è l’eliminato della sesta puntata del serale di Amici 2023 tra Ramon e Cricca? Il cerchio si stringe ormai nel talent di Canale 5, e le sfide per l’eliminazione si fanno sempre più sofferte. Anche questa settimana è previsto un solo eliminato, quindi, alla fine delle tre manche, tre allievi – uno messo a rischio in ogni manche – si sfideranno. Uno dei tre sarà immediatamente salvato dalla giuria di Amici 22, mentre gli altri due saranno a rischio eliminazione.

Ne sesto serale serale di Amici 22, i tre allievi a rischio torneranno dunque ad esibirsi di fronte alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Dalle anticipazioni arrivate dalla registrazione di giovedì, scopriamo che a rischiare questa settimana sono Ramon e Cricca. Chi tra loro due è l’eliminato?

Amici 2023, Ramon contro Cricca al ballottaggio: chi sarà eliminato?

Il sesto serale di Amici 22 vedrà al ballottaggio finale, ancora una volta, un ballerino contro una cantante. Si tratta del secondo ballottaggio consecutivo per Ramon, che la scorsa settimana ha ‘vinto’ la sfida contro Federica, che è stata dunque eliminata. Anche per Cricca non è la prima volta al ballottaggio per l’eliminazione: riuscirà a salvarsi anche questa volta?

Ma cosa accadrà in studio? Alla fine della terza manche del serale Amici 2023 del 22 aprile, i tre allievi a rischio eliminazione saranno Cricca, Ramon e Mattia. Dalle anticipazioni della registrazione, tenutasi giovedì, sappiamo che Cricca si esibirà sulle note di ‘Cercavo amore’, Mattia ballerà una coreografia contaminata sulle note di ‘It’s my life’, infine Ramon si esibirà in una variazione classica e sulle note di ‘Le tasche piene di sassi’.

Cricca o Ramon, chi è stato eliminato al serale Amici 2023? I pronostici

Cricca e Ramon sono gli allievi che si sfidano al ballottaggio finale del sesto serale di Amici 2023. Il primo citato, appartenente al circuito del canto, è allievo di Lorella Cuccarini e ha fatto il suo ingresso nella scuola all’inizio del programma; stessa cosa per Ramon, ballerino classico e allievo della maestra Alessandra Celentano.

Anche questa volta l’eliminato sarà svelato in casetta, alla fine della puntata. Concluse le manche, tutti gli allievi saranno mandati in casetta e lì Maria De Filippi si collegherà con i ragazzi, pronta a rivelare l’esito e, dunque, l’eliminato di questo quinto serale di Amici 22. Ma cosa dicono i pronostici in merito? Se per molti è Cricca che dovrebbe abbandonare la scuola, non è scontato che sia lui ad essere eliminato. Alla luce delle votazioni della giuria in queste prime cinque puntate del serale, Ramon è tra coloro che hanno vinto meno punti. Che sia proprio lui a rischiare dunque l’eliminazione?

