CRICETO, IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ Paolantoni o Nathalie Guetta?

Criceto, il Cantante Mascherato 2023: chi è?

Chi si nasconde dietro la maschera del Criceto al Cantante Mascherato 2023? Tutti gli indizi portano a Nathalie Guetta e anche il pubblico non ha dubbi. Ma c’è davvero lei dietro al concorrente? Francesco Facchinetti va controcorrente: a suo dire, sarebbe Francesco Paolantoni e per sostenere la sua tesi porta delle “prove”, ovvero dei video che comparano la sua voce con quella modificata del personaggio. Flavio Insinna, però, spiega che questa sera proprio il comico napoletano è impegnato in teatro: dunque non sarebbe lui. Per Iva Zanicchi, Serena Bortone e Insinna si tratta di Nathelie Guetta.

Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni/ Dal 2014 lottava contro un cancro alla gola

Nuovi indizi sul Criceto del Cantante Mascherato 2023: ha lavorato con alcuni degli investigatori

Chi è Criceto? Se lo chiedono gli appassionati del programma Rai di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato 2023. Nelle prime due puntate sono stati diramati parecchi indizi sulla maschera misteriosa e sabato scorso, il vip in gara, ha parlato delle sue sensazioni rispetto a questa nuova esperienza. “Per me mettere il costume è stato un trauma“, ha ammesso in una breve clip diffusa dagli autori del programma. “Non sapevo dove stavo, non vedevo niente. Se sono la Laurito? E’ più alta di me. La Pavone? Non sono nemmeno così bassa. Non dovete insistere su certi nomi. Non guardo la tv, ma io ho lavorato con qualcuno della giuria…”, ha rivelato nel corso della seconda puntata del Cantante Mascherato. Dopo l’esibizione di Criceto i giurati hanno condiviso le proprie valutazioni e quasi tutti sono apparsi in accordo e compatti su un personaggio noto del mondo dello spettacolo: Nathalie Guetta.

Buona Domenica delle Palme e frasi auguri Pasqua 2023/ "Dipingiamo la tela bianca e…"

Nathalie Guetta si nasconde dentro la maschera di Criceto? Indizi schiaccianti ma Facchinetti dissente

Così il nome di Nathalie Guetta sembra mettere tutti d’accordo per quanto riguarda l’identità di Criceto. Per i giurati è il suo il nome più probabile e credibile. Su tutti, Flavio Insinna è l’investigatore che appare più sicuro: fin dalla prima puntata il simpatico conduttore Rai ha indicato il nome di Nathalie Guetta per la maschera di Criceto. L’unico ad andare in un’altra direzione è stato Francesco Facchinetti, che ha optato per Francesco Paolantoni.

Liliana Cosi: "Dio mi ha parlato"/ "Per Lui avrei lasciato il balletto, ma poi…"

Gli indizi e le movenze del misterioso personaggio, tuttavia, sembrerebbero strizzare l’occhio proprio a Nathalie Guetta, che Insinna conosce molto bene. Ad avvalorare i suoi ragionamenti, inoltre, ci hanno pensato l’attore Christian De Sica e la giornalista Serena Bortone, che hanno aggiunto ulteriori elementi a supporto. Ci saranno sorprese su questa curiosa maschera o verrà confermata l’ipotesi elaborata dagli esperti?











© RIPRODUZIONE RISERVATA