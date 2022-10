Crimea, esplode ponte collegamento con la Russia/ Video choc, Kiev “E’ solo l’inizio”

Il ponte che collega la Russia alla Crimea ha registrato questa mattina una violentissima esplosione. Nel dettaglio, come riferisce l’agenzia Ansa attraverso il proprio sito online, è esploso un serbatoio di stoccaggio del carburante, che si trovava su un treno merci, provocando una deflagrazione violentissima, che ovviamente ha obbligato le autorità a chiudere lo stesso ponte. Il viadotto in questione è quello di Kerch, un ponte simbolo in quanto rappresenta proprio l’annessione della Crimea alla Russia, di conseguenza un durissimo colpo per il presidente Vladimir Putin.

Stando a quanto fatto sapere dalla Tass, agenzia di stampa russa, il ponte non avrebbe subito danni strutturali “gli archi navigabili del viadotto non hanno subito danni”, ma è apparso più cauto Oleg Kryuchkov, consigliere del Governo russo in Crimea, che attraverso Telegram ha fatto sapere: “È troppo presto per parlare di cause e conseguenze. Sono in corso i lavori per estinguere l’incendio”. Il ponte che collega Crimea a Russia era stato inaugurato nel 2018 ed è lungo 19 chilometri, il più lungo d’Europa.

CRIMEA, ESPLODE PONTE COLLEGAMENTO CON RUSSIA: PUTIN CHIEDE INCHIESTA

Subito dopo l’episodio del ponte in Crimea Vladimir Putin ha ordinato la formazione di una commissione per indagare sull’incidente: “Il presidente – riporta sempre la Tass – ha ordinato al primo ministro di formare una commissione governativa per stabilire le cause dell’incidente e affrontarne rapidamente le conseguenze. La commissione comprenderà anche i capi della Regione di Krasnodar e della Crimea, oltre a funzionari della Guardia Nazionale, del Servizio di Sicurezza Federale e del ministero degli Interni”.

E ancora: “Putin ha ricevuto i rapporti dal primo ministro Mikhail Mishutin, dal vice primo ministro Marat Khusnullin, dal ministro delle Emergenze Alexander Kurenkov e del ministro dei Trasporti Gennady Savelyev, così come dai capi delle forze dell’ordine”. In attesa di capire cosa realmente sia accaduto, da Kiev è giunto il commento ironico da parte di Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, che attraverso Twitter ha scritto: “Crimea, il ponte, l’inizio. Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto, tutto ciò che è stato rubato deve essere restituito all’Ucraina, tutto ciò che appartiene all’occupazione russa deve essere espulso”.













