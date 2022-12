CRIMES OF THE FUTURE/ Lo straordinario body horror di Cronenberg

David Cronenberg è uno degli ultimi maestri di cinema in circolazione, Crimes of the future conferma ancora una volta il suo ruolo da protagonista nella storia della settima arte. Un body horror che esplora territori nuovi, un’opera di spessore per veicolare messaggi chiari e ben definiti. Presentato in concorso all’ultimo Festival di Cannes, il film è ora disponibile in DVD, Blu-ray e 4K UHD + Blu-ray con Midnight Factory.

SINOSSI – Quando la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo subisce nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua compagna Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), famoso artista e performer, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d’avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un investigatore del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, quando viene rivelato un gruppo misterioso…La loro missione: usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell’evoluzione umana.

Estremo, viscerale, senza mezze misure: Crimes of the future segna il ritorno del miglior David Cronenberg. Otto anni dopo Maps to the Stars, il regista canadese riflette sul rapporto tra corpo e tecnologia, su rifiuti e consumi, sulla mutazione dell’uomo sia dal punto di vista carnale che dal punto di vista sociale. Crimes of the future è un’evoluzione degli ultimi lavori del cineasta di Toronto, che qui ritrova uno dei suoi attori preferiti: Viggo Mortensen, già al suo fianco in La promessa dell’assassino, A History of Violence e A Dangerous Method. Al suo fianco, interpreti di prima fascia come Lea Seydoux e Kristen Stewart. Da segnalare la breve ma intensa presenza della “nostra” Denise Capezza, già nota per Gomorra – La serie e Bang Bang Baby.

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Intervista a David Cronenberg

Intervista a Viggo Mortensen

Making of

Booklet di approfondimento sul film

2 Card (Solo edizione 4K UHD + BD)

