Criminal Minds 15/ Anticipazioni 7 novembre: tutti a caccia di Everett Lynch

Criminal Minds 15, anticipazioni 7 novembre

Criminal Minds 15 torna questa sera per la gioia dei fan che sabato scorso hanno dovuto rinunciare alla messa in onda della serie per via del cambio di programmazione e dell’omaggio fatto a Gigi Proietti. L’appuntamento questa sera è fissato intorno alle 22.05 con l’episodio numero 2 che non è andato la scorsa settimana, dal titolo Risvegli in cui JJ viene subito portata in ospedale in condizione critiche mentre Everett e la figlia riescono ad eludere le forze dell’ordine scappando. I due sembrano essere spariti nel nulla e mentre nella squadra dilaga il senso di colpa, gli agenti saranno costretti a scavare a fondo nel passato di Grace scoprendo molto presto che l’uomo in realtà l’ha fatta evadere solo perché convinto di essere un pericolo perché tentata dal tradimento.

Tutti a caccia di Everett Lynch in Criminal Minds 15

Nel nuovo episodio di Criminal Minds 15, la squadra aveva ragione nel presumere che Grace avrebbe usato i suoi amici visto che la donna ha in seguito ripulito la cassetta di sicurezza della sua ex ragazza. Grace ha preso i soldi ed è tornata da suo padre ma ora che l’uomo ha ottenuto tutto quello che gli serviva, come si comporterà con lei? Everett non le ha mai fatto del male quando ne aveva la possibilità e ora l’opportunità è svanita. Come finirà la fuga dei due e quali nuovi casi interesseranno la squadra e, quindi, il pubblico della serie americana? Intanto, JJ si risveglia e cerca di chiarire una volta per tutte il suo rapporto con Reid che dovrà fare lo stesso con la madre con tutte le difficoltà del caso.



