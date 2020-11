Criminal Minds 15, anticipazioni episodio 21 novembre Rai 2: uno stalker per…

Sabato è il titolo dell’episodio che allieterà i fan di Criminal Minds 15 proprio oggi, 21 novembre, su Rai2. Il famoso crime andrà in onda in tandem con il finale di Bull 4 e con i nuovi episodi di S.W.AT. 3 in attesa che la programmazione cambi ancora in vista delle feste natalizie. Cosa succederà questa sera e cosa avranno modo di vedere i fan in questo nuovo episodi della quindicesima e ultima stagione della serie? I membri della BAU si godono un sabato libero in modi molto diversi. Elizabeth Wise ha partecipato a un seminario sugli hacker organizzato da Penelope Garcia, una persona amichevole che può rendere divertente qualsiasi cosa e l’ha messa a suo agito tanto da rivelare di avere lei stessa uno stalker e non sa cosa fare di lui perché sta diventando aggressivo.

Uno stalker per Elizabeth in Criminal Minds 15

Il quarto episodio di Criminal Minds 15 racconta questo problema di Elizabeth che rivela che il suo stalker ha iniziato a inviarle messaggi sui social media e poi ha iniziato a inviare foto che la ritraggono arrivando addirittura a filmarla nella sua routine quotidiana fino a farle temere il peggio. Elizabeth pensava che questo stalker le avrebbe fatto del male e a quel punto interviene Garcia che ha per le mani qualcuno che può aiutare. Ha contattato i suoi amici e ne ha fatti entrare un paio informandoli nel problema. Le cose a quel punto si faranno complicate per lui ma anche per Elizabeth che dovrà occuparsi della questione che si farà sempre più rovente. Come finirà questo episodio? Lo scopriremo solo stasera intorno alle 22.00 quando Criminal Minds 15 andrà in onda su Rai2.



