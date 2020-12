Criminal Minds 15/ Anticipazioni episodio oggi, 12 dicembre: tutti in Texas per…

Criminal Minds 15, anticipazioni episodio oggi, 12 dicembre

Tutto è pronto per il gran finale di serie e di stagione su Rai2. Criminal Minds 15 si avvia verso gli ultimi episodi, in onda il 19 dicembre in coppia, per la gioia dei fan che avranno modo di capire come andrà a finire la caccia dei nostri agenti. Dall’altra parte, però, il pubblico dovrà prepararsi a dire addio alla serie con Mandy Patinkin e Thomas Gibson che si avvia alla conclusione dopo oltre quindici anni di onorato servizio diventato un cult in tutto il mondo. Prima dell’addio, però, i fan di Rai2 potranno piazzarsi davanti allo schermo anche oggi, 12 dicembre, per la visione dell’episodio numero 8 dal titolo Albero genealogico in cui Prentiss riceverà un’offerta professionale che potrebbe cambiarle la vita ma che si ripercuoterà anche sul resto della squadra. Intanto, lei e il team dovranno occuparsi di un nuovo caso che li porterà ai confini del Texas, ma di cosa dovranno occuparsi di preciso?

Prentiss pronta per una decisione importante?

Il nuovo episodio di Criminal Minds 15 andrà in onda questa sera parte da un uomo che si avvicina a una prostituta sul ciglio della strada e che si offre di portarla via dal suo stile di vita ma lei ride, poi accetta i suoi 50 dollari e vanno via insieme. Lui alla fine la uccide e la seppellisce. Un salto avanti ci mostra Emily che ha ricevuto un’offerta per la posizione di direttore dell’FBI ma prende tempo per pensarci. JJ dice a Garcia e legge tutto sui suoi recenti viaggi ma ecco che Emily li interrompe e arriva con un caso e il team si incontra per discutere di una recente serie di omicidi, un misto di uomini e donne vittime e questo li porterà fino in Texas per esaminare i profili delle vittime. Quando arrivano, Emily e David ricevono un aggiornamento sulle donne vittime che sono principalmente prostitute e gli uomini che sono tutti ricchi, questo è quello che li lega agli occhi dell’assassino?



