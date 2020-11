Criminal Minds 15/ Anticipazioni episodio oggi, 14 novembre: JJ torna a lavoro

Criminal Minds 15, anticipazioni terzo episodio oggi, 14 novembre

Ci avviciniamo a grandi passi al giro di boa di questa ultima stagione di Criminal Minds. L’appuntamento rimane fisso proprio al sabato sera in tandem con S.W.A.T. 3 e Bull 4 e anche oggi, 14 novembre, sarà lo stesso. L’appuntamento con Criminal Minds 15 è fissato per oggi, 14 novembre, a partire dalle 22.00 circa con l’episodio numero 3 dal titolo Curiosità morbosa in cui una Squadra dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’F.B.I. si dovrà occupare di una serie di esplosioni. A quanto pare le zone interessate sono il Kentucky e il Tennessee e se in un primo momento tutto lascia pensare che si tratti di una di esplosioni fatali, apparentemente casuali, le cose piano piano inizieranno a prendere una forma tutta nuova. Le prime due vittime, infatti, arrivano da due posti diversi e non si erano mai incontrate, e la terza sconvolge la vita di Rhonda Kirkman e sua figlia che, però, anziché morire, finiscono in ospedale con delle ferite. Il team temerà il peggio convinto che il colpevole farà capolino in ospedale per finire il loro lavoro, ma sarà davvero così che andrà a finire?

JJ torna a lavoro nei nuovi episodi di Criminal Minds 15

Nel nuovo episodio di Criminal Minds 15, intanto i fan avranno modo di rivedere finalmente JJ, tornata dal congedo amministrativo e pronta a lavorare al loro ultimo caso. Insieme alla squadra si reca sul luogo di questo ultimo attentato e una serie di indizi fanno pensare che il colpevole sia molto vicino alle sue vittime, ma in che modo? Secondo il team è lui stesso che consegna le bombe mettendo dei francoboli per farli sembrare reali e per tutto il tempo non sono mai stati fuori dalla sua vista perché gli piace controllare il risultato del suo ‘lavoro’, ma di chi si tratta e qual è il suo volto?



