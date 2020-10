Criminal Minds 15/ Anticipazioni episodio oggi, 31 ottobre: JJ in ospedale per..

Criminal Minds 15, anticipazioni episodio oggi, 31 ottobre

Secondo episodio per Criminal Minds 15 che torna in onda su Rai2 oggi, 31 ottobre, per tenere compagnia al pubblico nella notte di Halloween. Intorno alle 22.10 circa, la serie continuerà il suo percorso in questa corta stagione, l’ultima per la longeva e amata serie tv americana. La squadra non si è arresa e continuerà a dare la caccia ancora al Camaleonte ma intanto le cose si complicano quando JJ viene subito portata in ospedale in condizione critiche. Everett e la figlia riescono a scappare mettendo da parte le forze dell’ordine e scappando e questo spinge il team a studiare le loro mosse per cercare di capire cosa succederà ora che i due sono di nuovo a piede libero. Il primo obiettivo è quello di scavare a fondo nel passato di Grace.

Grace è una minaccia per suo padre in Criminal Minds 15?

La prima cosa che viene a galla nel nuovo episodio di Criminal Minds 15 è che il padre è convinto che Grece potrebbe essere una minaccia per lui che l’ha fatta evadere proprio per evitare che dicesse qualcosa. Secondo il team sembra che Everett potrebbe usarla per i suoi scopi e poi ucciderla per poi fuggire. Intanto, in ospedale, Reid fa una sincera supplica a JJ affinché si svegli anche se è in seria difficoltà per quello che ha detto mesi fa ma ora l’unica cosa che conta per lui. Nel bel mezzo di tutto questo, la squadra scopre che Grace potrebbe cercare qualcuno del suo passato, Charlotte Burke, la sua compagna di stanza al college. Forse sarà lei a fornirgli i soldi per compiere la sua svolta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA