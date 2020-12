Criminal Minds 15/ Anticipazioni episodio oggi, 4 dicembre: chi ha rapito…

Criminal Minds 15, anticipazioni episodio oggi, 4 dicembre

Siamo ormai in corsa in quest’ultima stagione di Criminal Minds e Rai2 conferma la messa in onda oggi, 4 dicembre, a partire dalle 22.05 con il sesto episodio. Il successo della serie continua e dopo tutto quello che abbiamo visto nei primi episodi di quest’ultima stagione, sembra che questa sera saremo alle prese con un ex nemico della BAU e di una serie di richieste molto specifiche per il Dr. Reid dopo che un padre e una figlia sono stati rapiti. Reid ha annullato il suo appuntamento a causa di un caso urgente. Alla squadra sono state inviate le foto di un anonimo con due vittime e questo ignoto ha chiesto di rilasciare Catherine Adams entro 24 ore o avrebbe ucciso i suoi prigionieri e quindi toccherà alla squadra evitare che questo accada cercando di salvare le possibile vittime convinti che Cat molto probabilmente abbia organizzato tutto da dietro le sbarre.

Un doppio rapimento per la squadra di Criminal Minds 15?

Il nuovo episodio di Criminal Minds 15 dal titolo “Appuntamento al buio” prenderà proprio il via da qui questa sera su Rai2 a partire dalle 22.00 circa, quando, in seguito ad una serie di sparatorie fatali, la squadra della B.A.U. indaga su un serial killer emulatore. Cosa succederà? Cat gli ha chiesto di uscire con lui. Voleva trascorrere del tempo di qualità con lui e Reid ha detto che non sarebbe mai successo soprattutto non dopo che lei lo ha aggredito in Messico. Le cose si complicano quando si torna a parlare dei prigionieri e delle sue richieste perché adesso ci sono davvero delle persone che rischiano la vita e quando si scopre che Juliette aveva messo dei volantini con i loro nomi, tutto cambia. Chi si nasconde dietro la maschera del colpevole?



