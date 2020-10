Criminal Minds 15, anticipazioni, l’ultima stagione al via su Rai2 oggi, 24 ottobre

E’ arrivato il momento del gran finale. Da oggi, 23 ottobre, su Rai2, prenderà il via Criminal Minds 15, l’ultima stagione di una serie tv che ha fatto la storia dei crime conquistando milioni di spettatori in tutto il mondo. La decisione di cancellare la serie non è arrivata di certo per un calo di ascolti bensì per la voglia di chiudere al vertice senza andare oltre e rovinare quindi il parere del pubblico. Dal 2005, gli agenti della squadra speciale dell’FBI protagonisti degli episodi di Criminal Minds, danno la caccia a malviventi e serial killer cercando di anticipare le loro mosse entrando nelle loro menti e tracciandone il profilo psicologico. L’apprezzata serie americana adesso tornerà in onda su Rai2 per un totale di dieci episodi che vedremo per altrettante settimane se le cose non cambieranno. Tra ricordi e fantasmi del passato, Criminal Minds 15 andrà incontro ai fan mettendo insieme quelle che sono le caratteristiche che ne hanno fatto un seguito e longevo show.

Criminal Minds 15 riparte da un serial killer e uno strano collegamento…

Nel primo episodio di Criminal Minds 15 dal titolo ‘Sotto la pelle’, la squadra è alle prese con un caso abbastanza particolare che lascia pensare che dietro tutto ci sia ancora Everett Lynch, un assassino seriale in fuga. Il suo modus operandi è molto simile a quello del nuovo caso in scena in questo episodio ma questo assassino sembra voler portare a casa un trofeo portando via alle sue vittime la pelle del tronco. Toccherà all’agente Rossi capire il collegamento con il caso Lynch ma non solo. A quanto pare sembra proprio che Everett sia pronto ad usare questo assassino per i suoi scopi, ovvero quello di permettere alla figlia di scappare dalla prigione nascondendosi dietro una delle sue maschere. Adesso che gli agenti dell’FBI sanno tutto, sarà felice trovarlo e metterlo dietro le sbarre. I colpi di scena non mancheranno in questo rocambolesco episodio in cui quando la squadra proverà a fermare Lynch e la figlia, JJ ne farà le spese. Sarà proprio la donna a colpirla lasciandola inerme al suolo in un lago di sangue. Cosa ne sarà di JJ e cosa succederà ai due in fuga? Siamo sicuri che la squadra riuscirà a compiere il proprio dovere anche in questa première che da il via, di fatto, all’ultima corsa di questa serie. Criminal Minds 15 è al suo primo passaggio in chiaro ma gli abbonati Sky hanno già avuto modo di vedere i nuovi episodi già all’inizio di quest’anno. Come andranno gli ascolti?



