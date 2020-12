Criminal Minds 15/ Anticipazioni ultimi episodi oggi, 19 dicembre: Reid morirà?

Criminal Minds 15, anticipazioni ultimi episodi oggi, 19 dicembre

Criminal Minds 15 giunge al termine su Rai2. Nel prime time di questa sera la serie chiuderà i battenti con gli ultimi episodi della stagione e dell’intera serie che giunge al termine dopo quindici anni di onorato servizio. L’appuntamento è fissato con gli ultimi due episodi, il nono e il decimo, in cui capiremo come si chiuderà il caso del Camaleonte e come andrà a finire la vita dei nostri protagonisti. Ad aprire le danza ci penserà l’episodio dal titolo Faccia a faccia in cui il pubblico dovrà fare i conti con un salto temporale di un anno da quando Rossi è quasi morto mentre il team della BAU parte per la caccia al suo aguzzino, Lynch. A seguire toccherà all’ultimo episodio dal titolo E alla fine in cui il dottor Reid si trova costretto a lottare tra la vita e la morte dopo un incontro faccia a faccia con Everett Lynch e così si lascia andare ad una serie di ricordi che porteranno a galla alcuni personaggi storici della serie.

Reid morirà nel finale di Criminal Minds 15?

Negli ultimi episodi di Criminal Minds 15, Reid verrà portato d’urgenza in ospedale mentre JJ prova a stare con lui ma Garcia l’ha convinta a unirsi al resto della squadra per fermare il colpevole, Everett. Non possono permettersi di lasciare che le condizioni mediche di Reid impediscano loro di trovare un serial killer perché sapevano che avrebbe preso di mira le loro famiglie e così si sono assicurati guardie del corpo per tutti. Pensavano che questo avrebbe tenuto al sicuro le loro famiglie ma non avevano idea che Everett avrebbe ucciso una guardia e si sarebbe fatto strada per entrare in casa di Rossi prendendo sua moglie prigioniera. A quel punto Everett ammette di voler giocare il suo gioco finale con Rossi che si offre come prigioniero al posto della moglie e a quel punto si sono imbarcati sul jet privato della squadra lasciando la squadra nel panico convinta che sarebbe stata la fine.



