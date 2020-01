Criminal/ Video, su Rai 2 il film con Kevin Costner (oggi, 17 gennaio 2020)

Criminal andrà in onda oggi, 17 gennaio, in seconda serata su Rai 2. Si tratta di una bella pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 2016, essa ascrivibile al genere ai film di azioni con connotazioni drammatiche è una di quelle pellicole in cui thriller e spionaggio si intreccino per dar vita ad un film dai mille risvolti. La pellicola prodotta negli Stati Uniti d’America è stata distribuita in Italia dalla Notorious Pictures, del bravo regista israeliano Ariel Vromen la direzione cinematografica, il professionista si è basato su un soggetto scritto a quattro mani da Douglas Cook e David Weisberg, professionisti che hanno curato finanche la bella sceneggiatura. Il film presenta un buon cast di attori, tra di essi spicca senza dubbio Kevin Costner a cui il regista ha affidato la parte principale, quella di Jerico Stewart. Buona anche la performance artistica di Tommy Lee Jones che rappresenta nella pellicola il personaggio del dottore Franks.

Criminal, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Criminal. Tutto nasce da un tentativo di frode perpetrato da un organizzazione criminale, quest’ultima voleva creare un programma informatico che potesse aggirare i codici nucleari, programma che poi nelle intenzioni dei malfattori sarebbe stato rivenduto al maggior offerente. Il capo della banda preso dal panico si è però rivolto alla CIA, ma prima che l’agente incaricato potesse rivelare qualcosa ai colleghi egli viene ucciso brutalmente. L’agenzia cerca allora, allo scopo di risalire alla banda, di sperimentare un trattamento che potrebbe portare al recupero della memoria di persone decedute, per testare il trattamento viene scelto Jerico Stewart un detenuto imprigionato nel braccio della morte. La memoria di Jerico subisce cosi il trattamento messo a punto dal dottor Micah Franks, e i ricordi dell’agente iniziano a riaffiorare in Jerico. Tutto però come spesso accade si ingarbuglia, soprattutto quando nella faccenda subentrano anche i russi che insieme agli americani si mettono alla ricerca del capo criminale e soprattutto della chiavetta che contiene i codici. Alla fine grazie ai ricordi di Jerico la matassa può essere dipanata. Jerico si trova cosi ad incontrare il capo della banda criminale, quest’ultimo prova ad ucciderlo tramite un missile teleguidato ma viene a sua volta ucciso da colui che di fatto è diventato un vero e proprio agente al servizio della CIA. La storia può essere cosi archiviata come una storia a lieto fine e il mondo definitivamente salvato. Il finale del film è dedicato ad approfondire la memoria di Jerico, egli ritrovato in stato confusionale su una spiaggia fa capire di ricordare integralmente i ricordi dell’agente ucciso, ricordi che forse lo portano a far innamorare la moglie di colui che ha contribuito a salvare il mondo da un disastro nucleare e forse ad ottenere un nuovo lavoro tra gli agenti segreti a stelle e strisce.

Il trailer di Criminal





