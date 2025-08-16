Crimini d'alta moda è un giallo con Brooke D'Orsay in cui ci si diverte a scoprire l'assassino: non sarà facile, con i numerosi intrighi in quel di Parigi

Crimini d’alta moda, film Rai 2 di Felipe Rodriguez

Sabato 16 agosto 2025, nel pomeriggio, andrà in onda su Rai 2 alle ore 14 il film poliziesco d’alta moda Criminal Minds. Si tratta di un film per la televisione del 2024 diretto da Felipe Rodriguez (già regista di Virgin River e The Hardy Boys), con al copione Tom McCurrie e Stephanie Sourapas. Per quanto riguarda il reparto tecnico, la colonna sonora è stata curata da Michael Richard Plowman, la direzione della fotografia è stata affidata a Ádám Fillenz e il montaggio è stato realizzato da Adam Bokey.

La protagonista femminile è interpretata dall’attrice canadese Brooke D’Orsay, nota al pubblico italiano per aver preso parte ad alcune serie televisive molto apprezzate, come The Big Bang Theory, Due uomini e mezzo e Royal Pains. Con la partecipazione dell’attore e modello francese Gilles Marini, attualmente protagonista del programma televisivo 1923.

Con François Legrand, Doug Rand, Paloma Coquant, Olivier Raynal, Anastasia Milko e Mohamed Belhadjine.

La trama del film Crimini d’alta moda: chi è l’assassino alla sfilata?

High Fashion Crimes inizia durante l’ambita settimana della moda parigina, mentre modelle glamour e stilisti di alta moda sfilano sulle passerelle, dove la vicenda si trasforma improvvisamente in un incubo. Un omicidio durante una sfilata di moda sconvolge il mondo segreto dell’alta moda dall’altra parte della passerella.

Lauren, una consulente psicologica americana specializzata in coaching mentale, è stata appena assunta per supportare emotivamente un famoso stilista francese, noto per il suo genio creativo e per i suoi frequenti esaurimenti nervosi. Tuttavia, si ritrova profondamente coinvolta nelle indagini, poiché le sue capacità le forniscono informazioni su azioni e motivazioni che vanno oltre l’indagine standard.

Ora sta collaborando con un discreto e metodico detective francese, abituato a operare con tatto in una società dove le apparenze contano più della verità. Insieme formano una coppia non ortodossa ma complementare: lei è intuitiva ed empatica, lui razionale e analitico. Quando emergono altri sospettati, definiti da rivalità professionali, segreti personali e ambizioni pericolose, Lauren e il detective devono districare una complessa tela di bugie e verità oscurate.