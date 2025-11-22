L'Esma vigilerà sulle criptoattività e monitorerà gli investimenti nel mercato, cercando di farlo diventare "centralizzato".
Negli ultimi anni le criptoattività sono nel mirino dell’Unione Europea, sempre più intenzionata a frenare il mancato controllo a causa delle operazioni decentralizzate di questa “moneta digitale”.
A vigilare a 360° sarà l’European Securities and Markets Authority, anche nota come Esma, che potrà applicare delle multe ed effettuare delle ispezioni al fine di comprovare la regolarità delle operazioni.
Il compito dell’Esma sarà di controllare le criptoattività non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Questo è quanto previsto secondo la bozza depositata dalla Commissione dell’Unione Europea e in fase di attuazione.
L’emendamento potrebbe diventare ufficiale a breve, precisamente mercoledì 3 dicembre, quando l’esecutivo di Bruxelles presenterà il Decreto e poi si stabilirà l’approvazione, il rifiuto o delle rettifiche.
Oltre al confronto tra la Commissione dell’UE e il Parlamento, per l’attesa definitiva e successiva pubblicazione, si dovranno attendere tra i 18 e massimo 24 mesi, considerando i conflitti d’interesse Oltreoceano e il desiderio – per molti politici – di centralizzare le cryptomonete.
L’intenzione dell’Europa è di migliorare e ampliare l’offerta dei servizi finanziari (pensati per gli investitori), senza omettere o infrangere le regole del mercato, il cui settore è particolarmente vulnerabile.
Niente più barriere rigide d’ingresso
Dalla Commissione europea giunge un obiettivo forte ma complesso, fare in modo che le barriere d’ingresso in settori particolari come il trading e gli asset ad esso connessi siano abbattute ma allo stesso tempo tutelate.
Ed è per questo motivo che Bruxelles ha dato l’incarico ufficiale ad Esma, che vigilerà le criptoattività, un asset che ad oggi è definibile verosimilmente una “giungla”, sia per l’offerta eccessivamente fuorviante e alludendo a “soldi facili”, ma anche perché essendo centralizzata è molto volatile.
Con un’attenzione da parte di un istituto che monitora ufficialmente le operazioni e come si muove il mercato, si agevoleranno gli investitori più esperti ma anche i neofiti, oltre che favorire una promozione finanziaria più attenta e appunto controllata.