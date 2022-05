Criptovalute/ Bitcoin continua a crollare, il ribasso continuerà a lungo

Criptovalute: il crollo si è arrestato?

Il crollo vertiginoso che ha interessato Bitcoin tutto e il mercato delle criptovalute, cominciato alle ore 15 del 5 maggio 2022 è proseguito fino alle ore 15 del 6 maggio 2022, sembra essersi arrestato ma soltanto temporaneamente. Attualmente Bitcoin si muove in una fascia che va dai 34074 ai 34400. Tuttavia anche su timeframe orario gli indicatori annunciano una continuazione ribassista di medio termine che si ripropone anche su timeframe giornaliero.

Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

Il grafico del Bitcoin non mostra minimi e massimi significativi perché gli scambi sono rimasti sostanzialmente fermi, Ma si tratta di una staticità che preoccupa. Il minimo giornaliero e di 33895 e il massimo di 34281.

Complessivamente l’intero mercato delle criptovalute è mediamente in rialzo con un più 1,14%, Ma si tratta di una risalita conseguente ad un crollo notevole, che ha fatto perdere in una settimana dal 4,7 al 6,6% sui maggiori scambi.

Bitcoin è quotato 34053 euro e ha avuto una variazione di prezzo giornaliera più 0,85 % mentre è negativa la variazione settimanale a 6,57% mantiene la dominance sempre più ridotta con una capitalizzazione di mercato a 647 miliardi di euro.

Bitcoin cash (BCH) è quotato €260 e ha avuto una variazione di prezzo giornaliera di più 2,26% è una capitalizzazione di mercato di 5 miliardi di euro con un volume nelle 24 ore di 3,8 miliardi di euro. La variazione settimanale è negativa a meno 5,41 %.

Criptovalute: Ethereum e Ripple

Ethereum (ETH) è quotato 2547 euro ed ha avuto una capitalizzazione di mercato di 306 miliardi con un volume di 13,6 miliardi nelle ultime 24 ore che però è crollato del 48,33%. È diminuita anche la variazione di prezzo 7 giorni a meno 4,53 percento.

Ripple (XRP) ha ridotto la performance giornaliera delle 24 ore a meno 0,31 %, portando la moneta delle transazione di una quotazione nel mercato spot dell’euro a 0,56 centesimi. Il volume nelle 24 ore di 1,2 miliardi con una perdita sostanziosa del meno 51,38 %, la variazione di prezzo ha 7 giorni e meno 3 %.

