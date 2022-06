Criptovalute/ Bitcoin crolla e non riparte, oggi fermo sopra i 21 mila euro

Il Bitcoin dopo il crollo drammatico avvenuto nella giornata di ieri che gli ha fatto perdere ben 5000 euro, ha tentato una flebile risalita, toccando il massimo giornaliero alle 7 del mattino a 22315 euro. Tuttavia il Bitcoin correggerà il trend sicuramente in rialzo, ma quello di medio termine non è assolutamente favorevole ad un’inversione.

Criptovalute: il trend periodico

I minimi infatti sono decrescenti e cominciano dal 21 settembre 2021 indicando come soglia massima quella del 10 novembre 2021 dov’è la criptovaluta ha toccato i suoi massimi storici per poi precipitare e disegnare minimi come quello del 4 dicembre quello del 24 dicembre è quello del 12 maggio oggi dunque è stato toccato un nuovo minimo decrescente a quota 20042 euro.

Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

Complessivamente il Bitcoin nella giornata di oggi ha perso il 3,69% rispetto ad una giornata come quella di ieri, che è stata decisamente catastrofica perché ha perso oltre il 30% in poche ore. Il volume nelle 24 ore di 52 miliardi di euro è diminuito del 14,75%, mentre la capitalizzazione di mercato è scesa 410,7 miliardi di euro perdendo dunque oltre 150 miliardi di euro rispetto ai giorni scorsi. Bitcoin tuttavia mantiene la dominance nel mercato delle criptovalute con il 37% di capitalizzazione. La variazione di prezzo nelle 24 ore diminuisce del 6,36%, mentre quella settimanale del 24,66%.

Anche bitcoin cash (BCH) riesce a perdere il 4,32% portandosi ad una quotazione di €119. Il volume nelle 24 ore scende a 1,7 miliardi di euro con una perdita complessiva del 15,66% la variazione di prezzo giornaliera è diminuita al 4,38% mentre quella settimanale del 30,05%. La capitalizzazione di mercato resta 2,3 miliardi di euro.

Criptovalute: Ethereum e Ripple

Ethereum (ETH) invece resta in positivo con lo 0,64 % ed una quotazione di 1170 euro. La capitalizzazione di mercato è di 141,8 miliardi di euro ed il volume nelle 24 ore resta fermo a 34 miliardi di euro con una perdita del 19,42%. La variazione di prezzo giornaliera diminuisce dello 0,66 %, quella settimanale del 31,15%.

Ripple (xrp) è in positivo rispetto a ieri dello 0,90% portandosi ad una quotazione di 0,30. Il volume di 2 miliardi nelle 24 ore è diminuito del 14,35%, mentre la capitalizzazione di mercato è di 14,8 miliardi di euro. Attualmente la variazione di prezzo giornaliera è aumentata del 1,06 % mentre quella











