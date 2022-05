Criptovalute/ Bitcoin rompe la resistenza dei 28 mila, ma il mercato ci ripensa

Avevamo parlato della possibilità di un crollo ulteriore di bitcoin proprio nella giornata di ieri 11 maggio 2022, dato che secondo le proiezioni di molti analisti, se il bitcoin avesse rotto la quota di supporto e resistenza dei 27 28.000 dollari, questo avrebbe significato una fondo fino ai $17000. Un crollo significativo per tutto il mercato delle criptovalute.

Criptovalute: il trend di oggi

Ebbene, oggi alle ore 15.00 la rottura c’è stata: si è infatti allargata la forbice delle oscillazioni e la criptovaluta ha toccato il minimo di €23500 pari a circa $25000.

Nonostante gli scambi si siano immediatamente corretti e il bitcoin abbia registrato un pullback fino a quota 26154 per poi risalire e toccare il massimo dei 27533 e poi quello dei 28483 alle ore 17.00. E’ seguito un nuovo massimo alle ore 18:30 a quota 28642 alle ore 18:30, in realtà su timeframe orario e giornaliero il trend non risulta ancora invertito anzi, si delinea un trend discendente accompagnato da numerose spike che indicano l’incertezza nelle quotazioni meno generose del bitcoin ma, frenando, accompagnano la criptovaluta verso quota 22 mila.

Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

L’intero mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore ha avuto un ribasso del 11,12% il Bitcoin (Btc) è quotato attualmente 28601 euro con una variazione di prezzo dello 0,74% ed una capitalizzazione di mercato di 543 miliardi di euro. Il volume nelle 24 ore di 72,8 miliardi di euro è aumentato del 16,72% mentre la variazione di prezzo nelle 24 ore è diminuita del 3,38% e quella 7 giorni del 20, 39%.

Il Bitcoin cash (BCH) è quotato invece 211,26 ed ha avuto una variazione di prezzo positiva con il più 8,50 %. La capitalizzazione di mercato di 4,1 miliardi e il volume nelle 24 ore di 3,6 miliardi in ribasso del 7,1 %, segnano una giornata positiva per Bitcoin cash Chi è registrato 7 giorni in rosso con il meno 20,89 %.

Criptovalute: Ethereum e Ripple

Ethereum (ETH) è crollata del 7,16% nella giornata di oggi nonostante la capitalizzazione di mercato di 235 miliardi di euro ed il volume che nelle 24 ore è stato di 46,8 miliardi di euro con un aumento del 14,16%. La moneta ha registrato un crollo significativo nelle 24 ore che ha portato ha un ribasso del 16,61% mentre la variazione di prezzo 7 giorni è a meno 33,74 %. Attualmente la criptovaluta è quotata 2930 euro.

Giornata negativa anche per Ripple (Xrp) che perde il 6% con una capitalizzazione di mercato di 18,6 miliardi di euro. La moneta quotata 0,38 centesimi di euro ha avuto un volume nelle 24 ore di 5,3 miliardi di euro prosegue il suo ribasso perdendo 33,56% in 7 giorni è il 7,3% nelle 24 ore nonostante un aumento del volume nelle 24 ore del 23,02%.

