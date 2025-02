È stata una mattinata particolarmente difficile per il mercato azionario mondiale che si è aperto con un generale rosso in larga parte – ma ci torneremo dopo – legato ai recentissimi dazi imposti da Donald Trump su alcuni alleati commerciali storici degli USA, mentre la maggiore perdita si registra dal punto di vista delle criptovalute che da diversi giorni a questa parte sono al centro di un vero e proprio crollo che – alla fine – ha coinvolto anche il famoso Bitcoin che recentemente aveva toccato il suo massimo storico di 100mila dollari di valore: la situazione – sia dal punto di vista delle borse, che delle criptovalute – è ancora in evoluzione e per ora è difficile immaginare cosa succederà nelle prossime ore; ma d’altra parte la traiettoria intrapresa dai mercati sembra essere piuttosto chiara.

Prima di arrivare alle criptovalute, è interessante notare che questa mattina sia le borse europee – in particolare Francoforte, Parigi e Londra – che quelle mondiali – con Tokyo, Seul, Sydney e Shenzhen a guidare la classifica – hanno aperto con cali compresi tra l’1,28 e il 2,7 per cento; mentre l’euro ha toccato il suo minimo dal novembre del 2022 a questa parte, con una contrazione dell’1,3% che ha portato il tasso di scambio ad 1,023 rispetto al dollaro statunitense.

A cosa è dovuto il crollo delle criptovalute: tra i dazi di Trump e il rischio inflazionistico, le monete digitali perdono 760 miliardi

La reazione dei mercati e delle borse mondiali ai dazi imposti nel fine settimana da Trump – comunque – era decisamente prevedibile e per ora è ben lontana dal far pensare ad una possibile crisi finanziaria mondiale, ma dall’altra parte a stupire sono soprattutto le fluttuazioni nel valore (e soprattutto nei depositi detenuti dagli investitori) delle maggiori criptovalute che diventano drastici se si guarda a quelle più piccole: complessivamente nel momento in cui scriviamo si stima che le monete digitali abbiamo complessivamente perso più di 760 miliardi di dollari dall’annuncio dei dazi ad oggi, con un ritmo di più di 12 miliardi persi all’ora.

Tra le criptovalute ad aver più valore sono soprattutto DOGE, SOL, XRP e LTC, ma in crollo a picco è arrivato a coinvolgere anche il circuito Solana – nel quel è depositata la cripto creata dallo stesso Trump -, i Bitcoin (che hanno perso più del 3% del loro valore) ed Ethereum (che dopo un crollo del 27% si è attestata attorno al 12% in meno rispetto al periodo precedente all’annuncio sui dazi); mentre sulle ragioni di questo crollo generalizzato le ipotesi sembrano propendere tutte attorno alla battaglia commerciale innescata dal presidente americano contro i suoi ex partner commerciali.

A ben guardare, infatti, per ora non emergono dettagli su eventuali azioni da parte di Trump sul mercato delle criptovalute – annunciando anzi l’avvio di un tavolo di lavoro per arrivare alla creazione di una riserva strategica nazionale in Bitcoin -, ma ad aver perso leggera fiducia nel tema degli investimenti ad alto rischio sono i piccoli investitori che temono che dai dazi si arrivi presto ad un contesto di profonda inflazione che spingerà (sul modello della BCE) la Fed ad alzare i tassi d’interesse.