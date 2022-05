Criptovalute/ Giornata in rosso anche oggi 10 maggio 2022

Il mercato delle criptovalute e ribasso del 2,33%, molto meno rispetto a ieri 9 maggio 2022 che è stata una giornata di profondo rosso. Tuttavia i listini sono porporati anche oggi, ma con variazioni percentuali inferiori che vanno dallo 0,73 al 3,60%.

Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

Tuttavia le maggiori criptovalute sono in perdita e diminuisce sia il volume che la capitalizzazione di mercato. Per quanto concerne Bitcoin (BTC) la quotazione ha rotto la soglia dei 30.000 Come preannunciato ieri 9 maggio 2022 ed è attualmente a quota 29491,77 euro. La variazione percentuale giornaliera è a meno 3,60 % con una capitalizzazione di mercato di 567,1 miliardi ed il volume nelle 24 ore di 67,9 miliardi di euro incrementato del 76% con una variazione di prezzo nelle 24 ore che che porta il segno meno 3,75% e quella 7 giorni a meno 17,05 %.

Va male anche Bitcoin cash (BCH) che ha una variazione giornaliera del meno 2,45% ed è attualmente potato 221,50. La capitalizzazione di mercato è di 4,2 miliardi di euro mentre il volume nelle 24 ore di 3,8 miliardi di euro con un aumento giornaliero del 2,69%. La variazione di prezzo nelle 24 ore è inferiore del 2,52%, in ribasso anche la variazione di prezzo 7 giorni a meno 17,59 % il massimo storico di Bitcoin cash resta 4130,87 euro.

Criptovalute: Ethereum e Ripple

Ethereum (ETH) è quotato 2235 ed è in ribasso dello 0,57%. La capitalizzazione di mercato è di 269,8 miliardi di euro, mentre il volume nelle 24 ore È di 42,4 miliardi di euro in rialzo del 77,24%. La variazione di prezzo nelle 24 ore È aumentata del 0,44%, quella a 7 giorni è invece ancora negativa meno 14,47%.

Ripple (XRP) è quotato 0,49 centesimi di euro con una variazione giornaliera in ribasso del 2,23%. La capitalizzazione di mercato è di 23,6 miliardi di euro mentre il volume delle 24 ore È di 4 miliardi di euro con un aumento del 92,42%. La variazione di prezzo nelle 24 ore è negativa a meno 2,47 % e quella 7 giorni a meno 16,43 %.

