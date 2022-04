Criptovalute/ Mercato in rosso oggi 26 aprile 2022: persi 2000 euro sul btc in 6 ore

Il Bitcoin prosegue il ribasso cominciato alle 14:15 di oggi 26 aprile 2022. Nelle 24 ore la performance è negativa con una perdita del 2,87%. Attualmente il Bitcoin viene scambiato sotto i €36000.

Criptovalute: il trend di oggi

La colonna rossa prende velocità e spaventa i mercati delle criptovalute: dalle ore 14 di oggi infatti il Bitcoin, dopo il massimo dei 38060 è scivolato con ben quattro colonne rosse su timeframe orario, che portano il segno negativo. Complessivamente sono stati persi oltre 2000 euro in meno di 6 ore e la scivolata non accenna a diminuire.

Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

Attualmente il Bitcoin è quotato 35960 euro, pari a 38291 dollari sul mercato del dollaro.

Questo trend al ribasso dimostra che la correzione di ieri non è bastata a frenare l’inversione bearish cominciata qualche giorno fa, che ha portato il Bitcoin ad un minimo mensile di 35610 euro, ed un massimo mensile di 43032 euro.

Complessivamente la variazione di prezzo per le 24 ore è crollata oltre il 2,87% e non accenna a frenare. La variazione di prezzo in 7 giorni perde il 7,52%.

Così come il Bitcoin anche il Bitcoin cash è diminuito del 1,78% sul mercato dell’Euro fissandosi a quota 278 euro pari a 301,51 dollari con una perdita sul mercato del dollaro del 2,58%.

La variazione di prezzo 7 giorni è crollata del 10,15% mentre quella delle 24 ore del 2,32%. La capitalizzazione di mercato su coinbase è di 5,4 miliardi di euro.

Criptovalute: Ethereum e Ripple

Ethereum (ETH) perde 1,86% con una capitalizzazione di mercato di 322,9 miliardi di euro. Il volume delle 24 ore su Coinbase è di 17,4 miliardi di euro è la quota in cui scambiato alle 20 del 26 aprile 2022 è di €2685.

Complessivamente la valuta perde in 7 giorni il 7,86% con una variazione nelle 24 ore negativa del 1,51%.

Ripple (XRP) oggi ho perso il 2,56% su una capitalizzazione di mercato di 29,5 miliardi di euro. Ieri era quotata 0,63 euro oggi è diminuita di altri €0,02 e alle 20 attuali è quotata 0,61 centesimi di euro.

Complessivamente la variazione di prezzo nelle 24 ore ha avuto un oscillazione negativa fissata a – 3,41 % mentre la variazione ha 7 giorni è del – 15,73%.











