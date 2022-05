Criptovalute/ Oggi 10 maggio 2022 leggero recupero, ma trend in ribasso

Criptovalute: il trend di oggi

Le criptovalute oggi recuperano leggermente rispetto a ieri 10 maggio, ma il mercato non riesce ad invertire il trend. Il rimbalzo del Bitcoin alle ore 15 dopo l’affondo del minimo giornaliero a €27672, ha portato a recuperare fino a quota 30.275. Tuttavia il massimo giornaliero è stato di 30.439 alle ore 12.00, ma il Bitcoin continua ad oscillare nel range che va da 28775 a 30115 euro.

Nonostante la correzione fisiologica che ha portato ad un breve recupero di 1400 euro circa, il trend ribassista confermato per Bitcoin e per tutto il mercato delle criptovalute che oggi 11 maggio 2022 è in calo del 5,42 %. I listini in verde infatti indicano un recupero irrisorio. Il Bitcoin ad esempio ha recuperato lo 0,46 % mentre Ethereum lo 0,01%.

Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

Il Bitcoin (BTC) nella giornata di oggi è quotato 29757,45 con una capitalizzazione di mercato sensibilmente ridotta a 564,6 miliardi di euro. Il volume nelle 24 ore È di 69,3 miliardi di euro con una diminuzione del 11,31%. La variazione di prezzo nelle 24 ore è negativa a meno 0,29 % mentre quella a 7 giorni è a meno 19,07 %.

Giornata negativa anche per Bitcoin cash (BCH) che fa peggio di Bitcoin. La sua quotazione a 207,9 euro a una performance giornaliera del meno 6,52 %. La capitalizzazione di mercato a 3,9 miliardi di euro corrisponde al volume nelle 24 ore di 3,8 miliardi di euro. La variazione di prezzo nelle 24 ore dunque inferiore di 8,08 % rispetto alla giornata di ieri mentre la variazione di prezzo a 7 giorni è negativa a meno 24,7 %.

Criptovalute: Ethereum e Ripple

Ethereum (ETH) è quotato €2200 con una variazione di prezzo giornaliera del 2,02%. La capitalizzazione di mercato a 264 miliardi di euro ed è il volume nelle 24 ore a 41,9 miliardi di euro segna una diminuzione del volume del 4,87%. Negativa anche la variazione di prezzo nelle 24 ore a meno 1,8 % e quella a 7 giorni a meno 18,21 %.

va male anche Ripple (XRP), anzi va peggio di tutte le altre con una percentuale giornaliera negativa al 12,22% ed una quotazione di mercato a 0,43 centesimi di euro. La capitalizzazione di mercato e ha 20,8 miliardi ed il volume nelle 24 ore di 4,4 miliardi di euro. La variazione di prezzo 7 giorni è meno 26,35 % mentre quella nelle 24 ore del 12,56%.

