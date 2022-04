Criptovalute/ Prosegue la fase di ribasso oggi 27 aprile 2022

Il mercato delle criptovalute oggi si è svegliato di buon umore, ma ha immediatamente calato la testa, finendo con un ribasso dello 0,38%.

Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

Bitcoin (BTC) ha aperto a mezzanotte con un leggero ribasso che poi recuperato. Tuttavia non si può parlare di inversione del trend perché il massimo odierno a 37398 è inferiore al massimo della giornata di ieri per Bitcoin. Sostanzialmente prosegue il trend al ribasso cominciato ieri 26 aprile 2022. Il minimo nella giornata di oggi e di 36768 euro alle ore 16. Il Bitcoin poi ha tentato un leggero recupero ma, al momento, sta proseguendo la fase di ribasso per altro confermata da maggiori indicatori. Tuttavia la variazione giornaliera è del + 2,49% con una capitalizzazione di mercato di 702,7 miliardi di euro il volume nelle 24 ore su Coinbase è di 31,9 miliardi di euro ed il Bitcoin è scambiato a 36868 euro.

