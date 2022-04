Criptovalute/ Quotazione degli scambi di oggi 19 aprile 2022

Il mercato delle criptovalute nella giornata di oggi 19 aprile 2022 è in controtendenza rispetto alle borse mondiali: il mercato complessivo in rialzo del +4,84%. Bitcoin, dopo aver difeso la quota dei 40.000 i giorni precedenti, un balzo del 14,99%.

Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

Bitcoin (Btc) l’inversione del trend va verso l’alto facendo sognare tutti coloro che vorrebbero holdare Bitcoin, così da superare il massimo storico di 63776 euro. Infatti il percorso della criptovaluta principale è in controtendenza sia rispetto alle borse mondiali, sia rispetto al trend dell’oro, bene rifugio sostenuto anche dai “criptonomisti” più incalliti.

La variazione di prezzo nelle 24 ore segna un più 5,98% come performance positiva in un’ora, mentre l’investimento nel mercato sfiora il +15% giornaliero. Alle 18 di oggi Bitcoin viene scambiato per 38484 euro.

Bitcoin cash (Bch) , ha una performance positiva giornaliera del + 6,47 % mentre la performance annuale è ancora negativa, perché segna il meno 62,13%. Complessivamente nelle 24 ore il volume aumentato del 3,85% mentre la variazione di prezzo del più 5,86%. La performance a settimanale di bitcoincash, il fratello minore di Bitcoin segna un più 10,98% ed è in continuo rialzo. Il massimo storico della criptovaluta di 4037 euro. Attualmente Bitcoin cash viene scambiato a 313,40 euro.

Criptovalute: Ripple ed Etherium

Anche ripple (XRP) è in rialzo rispetto ai giorni precedenti benché il 30 annuale sia sempre negativo a – 41,08 %. Il 30 giornaliero è positivo con un + 4,20% ed un incremento di volume nelle 24 ore del + 1,05%.

Anche il trend di ripple è in rialzo rispetto ai giorni precedenti alle 18 dierne viene scambiato a 0, 72 euro.

Etherium (ETH) è uno dei campioni della giornata di oggi con un volume nelle 24 ore di 15,7 miliardi di euro incrementati del più 7,59% rispetto a ieri. Il prezzo fissato alle 18 del 19 aprile 2022 è 2892,22 euro.

