Criptovalute/ Quotazioni 3 maggio indicano un rosso intenso e calo generale

Il Bitcoin nella giornata di oggi ha vissuto un momento di stallo e di lieve ribasso interessato però secondo gli indicatori su Time frame a 15 minuti, di un rialzo di brevissimo termine. Tuttavia su timeframe giornaliero il Bitcoin è in diminuzione del 1,73%.

Quotazioni Criptovalute: giornata in ribasso

È terminata la stagione di rialzo delle criptovalute tra tutti i rumors che le volevano in piena espansione soprattutto dopo il leggero rialzo annunciato ieri 2 maggio 2022, la capitalizzazione di mercato è sostanzialmente calata, benché il Bitcoin sia interessato comunque da una dominance della capitalizzazione generale di mercato. Nelle ultime 24 ore il mercato è in ribasso dello 0,57% secondo Coinbase.

Criptovalute/ Recupero settimanale di Bitcoin e quotazioni 2 maggio 2022

Quotazioni Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

Il Bitcoin (BTC) è quotato 36362 euro, ed ha avuto una flessione del 1,73%.

La variazione di prezzo nelle 24 ore è stata negativa a -0,94 %. E la variazione di prezzo 7 giorni è – 2,37 %.

Complessivamente il volume di Bitcoin si è ridotto nelle 24 ore del 15,27%, il ché fa pensare ad una inversione del trend ed una continuazione al ribasso.

Criptovalute/ Prosegue la fase di ribasso oggi 27 aprile 2022

Anche Bitcoin cash (BTC) ha vissuto una giornata in rosso con una variazione negativa del 0,39% ed una capitalizzazione di mercato di 5,2 miliardi di euro il volume nelle 24 ore di 3 miliardi di euro è in calo del 1,62%. Variazione di prezzo nelle 24 ore e invece in calo dello 0,5% mentre quella 7 giorni del 7,43% complessivamente la moneta è scambiata a 270,40 €.

Quotizioni Criptovalute: Ethereum e Ripple

Ethereum (ETH) ha avuto una variazione negativa del 0,14% ed è attualmente quotato 2681,90 euro. La capitalizzazione di mercato di 323 miliardi di euro ed il volume nelle 24 ore di 14,4 miliardi di euro è sostanzialmente calato del 14,81% similmente al Bitcoin. La variazione di prezzo nelle 24 ore è negativa a meno 0,46 percento è quella 7 giorni a meno 3,62 percento.

Riforma criptovalute 2022/ Verso una nuova era di regole fiscali

Se in un anno Ripple (XRP) ha perso il 60,32% In quest’ultima giornata invece eri salito dello 0,83%. Il volume nelle 24 ore è calato del 16,52% ed è a quota 1,4 miliardi di euro. Ciò costituisce un segnale riguardante il fatto che il recupero è decisamente timido e non duraturo. La capitalizzazione di mercato e 28,2 miliardi di euro ed il prezzo nella giornata di oggi di ripple è di 0,59 centesimi di euro punto la variazione di prezzo 7 giorni è negativa almeno 5,73%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA