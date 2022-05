Criptovalute/ Quotazioni 5 maggio, Bitcoin perde oltre 2500 euro in 3 ore

Il mercato delle criptovalute oggi non ha saputo tenere la spinta rialzista cominciata nella giornata di ieri, dove il listino era prevalentemente verde. Oggi le perdite vanno dal 2,9 al 4,9% e Bitcoin è quello che perde più di tutti, pur mantenendo la dominance di mercato.

Quotazioni Criptovalute: listini in rosso

La lateralizzazione nella fascia che va da 37200 a €37400 con minimi crescenti su timeframe orario, ha lasciato sperare in una ripresa del Bitcoin che, come detto anche ieri, si teneva nella fascia tra i 35700 e 37200. Il tentativo dunque era quello di rompere una resistenza, superata la quota di 37400 ma immediatamente alle 15 ora locale, il Bitcoin ha disegnato tre profonde colonne rosse, perdendo oltre 2500 euro in sole 3 ore.

Eppure la giornata si era aperta senza faville, ma senza nemmeno troppe perdite . Il Bitcoin è rimasto stazionario sopra quota 37200, l’apertura a mezzanotte è stata di €37397 e il massimo giornaliero è stato alle ore 7:00 del mattino a quota 35509. La principale criptovaluta non è riuscita a rompere il massimo giornaliero di ieri alle ore 21 di 37703 ma si è tenuto tra i 37200 e 37450, per poi precipitare il rovinosamente in basso fino a toccare alle 17 il minimo giornaliero di 30 4879 euro.

Quotazioni Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

Il Bitcoin (BTC) Complessivamente il Bitcoin è scambiato sul mercato spot dell’Euro a 35071 euro, la variazione giornaliera in negativa a meno 5,10 % è la capitalizzazione di mercato è di 668 miliardi di euro.

Il volume nelle 24 ore è aumentato del 23,23%, segno che i forti ribassi stanno atterrando anche compratori, tuttavia il prezzo continua a scendere probabilmente per un panic sell. La variazione di prezzo ad un’ora è negativa e segna – 3,87 %, la variazione di prezzo a 24 ore è – 4,47%. Il Bitcoin è quotato a quasi la metà del suo massimo storico che è stato 65427 euro.

Il Bitcoin cash (BCH) ha una capitalizzazione di mercato di 5 miliardi di euro con un volume nelle 24 ore inferiore del 2,53% rispetto alla giornata di ieri. La variazione di prezzo nelle 24 ore è a meno 3,65 %, mentre quella a 7 giorni è sempre negativa a meno 10,93 %. Il massimo storico del Bitcoin cash è a 4145.

In un anno il fratello minore del Bitcoin ha perso oltre il 80% del suo valore.

Quotizioni Criptovalute: Ethereum e Ripple

Ethereum (ETH) è la seconda moneta per capitalizzazione di mercato con 316 miliardi di euro ed un volume nelle 24 ore di 20,4 miliardi di euro; la variazione percentuale giornaliera è negativa a – 2,98 % la moneta è scambiata €2614.

Anche Ripple (XRP)è negativa, la moneta delle transazioni perde tuttavia meno delle altre: con una diminuzione del 1,97% ed una capitalizzazione di mercato a 27,6 miliardi di euro ripple è quotata nel mercato spot dell’euro a 0,57 centesimi di euro. Il volume nelle 24 ore di 2,1 miliardi di euro è aumentato del 28,19%, segno che questo potrebbe predisporre un inversione del trend nei prossimi giorni. La variazione di prezzo nelle 24 ore inferiore al 2,57%, mentre quella 7 giorni è meno 7,91 %.











