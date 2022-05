Criptovalute/ Recupero settimanale di Bitcoin e quotazioni 2 maggio 2022

Il Bitcoin ha recuperato volume nelle ultime 24 ore, elemento che gli ha consentito un incremento di prezzo del +1,41%. Complessivamente l’incremento del volume all’interno degli scambi internazionali e del 8,31%. Una risalita nel mercato delle criptovalute cambia il volto dei listini, dopo le giornate in rosso delle settimane scorse. Ma quanto durerà il trend in rialzo?

Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

La criptovaluta principale che ha vissuto un aumento settimanale, ha generato uno stimolo che ha garantito una svolta verde in tutto il mercato delle criptovalute, con un rialzo medio generale del 2,22%. Il Bitcoin ha avuto una variazione del 1,90 e oggi è quotato a €36659 la capitalizzazione di mercato di 698,8 miliardi di euro.

Bitcoin (BTC) La giornata si è aperta con una quotazione della criptovaluta principale a 36340 euro.

E’ seguito immediatamente un incremento strutturato fino ad un massimo giornaliero alle 8:05 di 37240. Il minimo giornaliero a 0:40 è avvenuto a quota 36177 euro a dimostrazione che il Bitcoin ha subito un incremento a partire dal 27 aprile fino a toccare il massimo a 38463 il 28 aprile alle ore 20. Il valore ha ritracciato immediatamente a quota 35770 il primo maggio ore 3.00.

Da quel momento il Bitcoin ha cominciato a risalire portando il mercato in verde.

Anche Bitcoin cash (BCH) come il fratello oggi ha avuto un incremento del 1,46% come variazione percentuale rispetto alla giornata di ieri. La capitalizzazione di mercato di 5,1 miliardi e del prezzo di 267,72. Il volume nelle 24 ore di 4 miliardi di euro. A differenza del Bitcoin, il Bitcoin cash ha recuperato pochissimo e negli ultimi 7 giorni registra una variazione negativa del 7,71%, in negativo anche il volume nelle 24 ore dello 0,6%.

La giornata si è aperta con un valore a 267, il picco Massimo giornaliero alle 3:10 del mattino a €275 e del picco minimo alle 14:10 a €266.

Ethereum (ETH) ha avuto un incremento del 1,25% con una capitalizzazione di mercato di 320 miliardi di euro ed una quotazione in euro di 2656 . Giornata positiva anche per la moneta delle transazioni che aperto a mezzanotte a quota 2663 per poi avere un immediato rialzo fino al massimo giornaliero a 2733 alle ore 8:05. Alle 14:10 si è avuto il minimo della giornata 2651. La moneta stia lì tracciando il trend a breve termine è positivo.

Ripple (XRP) ha avuto una variazione di prezzo nelle 24 ore del + 2,48% ed una capitalizzazione di mercato di 27,9 miliardi, Ma la variazione di prezzo 7 giorni è negativa: -8.75% con una quotazione di 0,58 centesimi di euro. La criptovaluta ha avuto come massimo giornaliero la quota di 0,60 euro. Alle 8:35 ma il trend a medio termine è in ribasso. Dunque, sebbene un leggero incremento giornaliero la moneta ha cominciato a perdere valore sin dall’inizio di aprile. Alcune sessioni di recupero si sono viste dopo la vittoria contro la Sec, ma di questa nota positiva Ripple non ha saputo beneficiarne nel medio termine.

