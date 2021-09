Crisanti: “Contagi reali sono 25mila al giorno”/ “Salvini non ha capito nulla”

Il professor Andrea Crisanti, direttore di microbiologia dell’università di Padova, è stato ospite stamane in collegamento con il programma di Canale 5, Morning News. Si parla di green pass e non solo: “Contagi sottostimati? Sono i numeri a dirlo, abbiamo in media 50 morti al giorno per 10 giorno, facendo dei calcoli molto semplici dovremmo avere 25mila casi al giorno”. Sui nuovi lockdown: “Dipende dall’impatto sociale della pandemia e si misura con l’impegno delle strutture sanitarie e sul numero dei decessi, la notizia buona è che le vaccinazioni hanno un impatto positivo sulla malattia grave e sui morti, la notizia meno buone è che i dati di Israele ci dicono che il vaccino dopo pochi mesi perde la sua efficacia”.

Bollettino vaccini covid oggi 9 settembre/ Raggiunta quota 80 mln di inoculazioni

Sulla terza dose Crisanti storce il naso: “Se ne parla da un paio di mesi, i casi di Israele ci dicono che le persone vaccinate 6-7 mesi hanno perso la protezione, pari solamente al 16%. Perchè succede questo? I vaccini hanno durata limitata, attorno ai 6-8 mesi e questi vaccini sono meno efficaci contro le varianti che circolano adesso, oppure potrebbe essere una combinazione delle due. Fra un mese e un mese e mezzo avremo abbastanza dati per capire se la terza dose fa tornare l’immunità. Tutte le decisioni di sanità pubblica devono essere basate sui dati e non su risposte emotive. Mi sorprendo che l’Aifa abbia deciso la terza dose, in quanto di solito si tratta di una procedura delle aziende che producono il vaccino, l’Aifa non può agire in maniera indipendente. Se si vuole rasserenare la popolazione e che si ha una terza dose e che si è pronti ad approvarla va bene, ma questo è diverso dal dire che abbiamo tutti i dati per giustificare il richiamo”.

Variante Mu/ Studio: "Altamente resistente ad anticorpi dei vaccinati e dei guariti"

CRISANTI: “MASCHERINE IN CLASSE? DIBATTITO ANCORA APERTO”

Sul ritorno in classe, Crisanti commenta: “In Israele hanno rimesso la mascherina, i nostri ragazzi sono stati immunizzati poco fa quindi hanno ancora un livello di immunizzazione elevato, credo che la mascherina in classe sia ancora un dibattito aperto”. In studio passa quindi un servizio di Salvini che dice che toglie la mascherina perchè ha fatto la seconda dose: Salvini toglie la mascherina dopo la seconda dose? Non ha capito nulla perchè ha fatto la seconda dose ‘stamattina’, ma questa è politica. Io sono stupito che a 18 mesi circa dall’inizio della pandemia molti politici non sono ancora in grado di veicolare messaggi di sanità pubblica che aiutino la popolazione a capire, indipendentemente dal colore”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 8 SETTEMBRE/ +6 morti, sale tasso positività

Sul green pass: “Non è uno strumento di sanità pubblica, non serve per creare ambienti un po’ più sicuri ma solo per indurre a vaccinare”. Sullo studio sui monoclonali allo Spallanzani: “Hanno grossi problemi e dei limiti, sperimentazione inutile? Non conosco esattamente i dettagli ma sulla base dell’esperienza di più di 6 mesi di monoclonali utilizzati, si può dire che hanno un effetto molto limitato e in più non funzionano contro le varianti, ma non è che lo dico io adesso come notizia, la comunità scientifica è consapevole”. Infine su futuri nuovi lockdown Crisanti spiega: “Bisognerebbe evitarli e soprattutto tenere la scuola aperta, tre anni di Dad sarebbero devastanti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA