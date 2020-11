Crisanti, lettera su vaccino Covid/ “Inferno mediatico, ma toccato un nervo scoperto”

«Io non farei il primo vaccino che dovesse arrivare a gennaio, senza dati a disposizione»: queste le dichiarazioni di Andrea Crisanti a Focus Live che hanno acceso il dibattito presso la comunità scientifica, con il professore di Microbiologia finito nel mirino di numerosi esperti. Difeso da Massimo Galli, oggi Crisanti ha voluto prendere nuovamente posizione sul tema in una lunga lettera al Corriere della Sera, non arretrando di un centimetro. Andrea Crisanti parla di «un concento di buon senso»: «Non esprimeva alcun giudizio negativo sulla bontà del vaccino né tantomeno metteva in discussione la validità della vaccinazione come il mezzo più efficace per prevenire la diffusione delle malattie trasmissibili». Il virologo ha acceso i riflettori sulle modalità con cui le aziende produttrici hanno reso noti i risultati raggiunti senza accompagnarli ad una adeguata informazione, in particolare per quanto riguarda la Fase III.

CRISANTI, LA LETTERA SUL CAOS VACCINO COVID

Andrea Crisanti ha messo in risalto la carenza di trasparenza delle aziende produttrici, ree di aver «privilegiato una comunicazione basata su proclami non sostanziati da vicende». Ci sono grandi aspettative su questi vaccini, ha ribadito l’esperto, che ha poi evidenziato: «La notizia che dirigenti delle due aziende produttrici abbiano esercitato il loro diritto, ne sono certo legittimo, a vendere le azioni per sfruttare i vantaggi legati al rialzo di prezzo non ha contribuito a generare un sentimento di fiducia». Crisanti ha condannato «l’inferno mediatico senza precedenti» nato nelle ore successive alla sua intervista, ma non solo: «La mia dichiarazione sul vaccino pronunciata con schiettezza ha toccato un nervo scoperto. Senza strumenti per controllare l’epidemia a meno di affidarsi a severe misure restrittive e senza una linea di difesa contro una seconda e possibile terza ondata, le opzioni a disposizione sono drammaticamente ridotte».



© RIPRODUZIONE RISERVATA