Crisanti “Mattarella alla Scala senza mascherina? Male!”/ “Doveva dare buon esempio”

La notizia della positività del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Covid è diventata un caso dopo il commento di Andrea Crisanti. Il senatore del Pd e virologo, ha bacchettato il Capo dello Stato, che si è presentato senza mascherina alla Prima della Scala a Milano. «Non so se il presidente si è contagiato in quell’occasione, questo non si può stabilire ma sicuramente quella era un’occasione a rischio», ha dichiarato all’agenzia Dire. Crisanti ha ricordato che Mattarella è una persona anziana e in quanto tale fragile. «Forse avrebbe fatto bene a dare l’esempio. A mio avviso, se posso dirlo, il presidente Mattarella ha commesso una leggerezza, sicuramente non è un giovanotto e magari ha dato l’idea che il problema non esista più nemmeno per le persone anziane e invece il problema esiste».

Andrea Crisanti ha parlato di «scarsissima accettazione sociale per queste misure», seppur ragionevoli. Dunque, ha rincarato la dose nell’intervista: «Sicuramente ha fatto male a non mettersi la mascherina perché bisogna dare l’esempio ai fragili che la mascherina la devono mettere, perchè un fragile anche se vaccinato rischia moltissimo, quindi se mai c’era da discutere sul problema dell’esempio».

“PROFEZIONE DI UN INCONTENIBILE ZANZAROLOGO”

Per Andrea Crisanti il presidente della Repubblica ha subito «pressione psicologica di omologazione» al fatto che nessuno usa più misure di sicurezza in Italia sul Covid. Pur riconoscendo il fatto che Mattarella, essendosi sottoposto al ciclo vaccinale, non corre rischi, ricorda anche che «tantissime persone anziane colpite dal Covid che muoiono, la maggior parte delle persone che muoiono di Covid sono persone anziane, con più patologie, loro quindi devono continuare a usare tutte le precauzioni possibili». Per il senatore del Pd e professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, Mattarella è stato vittima di “peer pressure“. Non sono mancate le polemiche per questa “bacchettata”.

Ad esempio, Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva ha twittato: «Un grande augurio di pronta guarigione al Presidente Mattarella. E un consiglio al senatore Crisanti. Talvolta è meglio tacere anziché dover far sempre il protagonista. Qui l’unica leggerezza l’ha commessa chi ha candidato Crisanti a Palazzo Madama, basta con le profezie ex post di questo incontenibile zanzarologo». Per il vicepresidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, «affermare che abbia preso per questo il Covid fa parte di quella concezione assolutista di cui Crisanti è espressione».











