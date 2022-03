Crisanti: “Quarta dose inutile, meglio prendere il Covid”/ “Mascherine al chiuso…”

Andrea Crisanti, professore di microbiologia e volto noto dallo scoppio della pandemia, ha parlato dell’evoluzione del virus, della possibile estensione alla popolazione della quarta dose e delle possibili nuove misure restrittive. Secondo l’esperto “è inutile pensare a nuove misure restrittive, non servono assolutamente a nulla, come peraltro dimostrato anche nei mesi scorsi”. Nella sua intervista a Roma.it, il medico ha spiegato: “Quando a gennaio abbiamo sfiorato i 250 mila casi al giorno eravamo in piena fase di restrizioni che però si sono rivelate ininfluenti. La curva dei contagi poi è scesa solo grazie alle vaccinazioni e ai guariti dal virus. Ma la terza dose protegge al massimo per un periodo di tre mesi. Poi la tutela viene a scemare e quindi diventiamo più esposti. La verità è che dobbiamo metterci il cuore in pace: prima o poi ci contageremo quasi tutti. Basta non appartenere alla categoria dei fragili e il problema si risolve”.

Secondo il microbiologo, infatti, la quarta dose non è utile per chi non è fragile: “Quarta dose? È del tutto inutile. È necessaria solo per le persone fragili, per gli altri secondo me non serve. O meglio, io sono propenso ad affermare che chi la vuole fare può procedere tranquillamente, ma in maniera categorica la consiglio solo ai fragili. Agli anziani, in Italia ci sono 5 milioni di persone con più di 80 anni, agli immunodepressi, agli autoimmuni e ai pazienti oncologici. I dati parlano chiaro: il 90-95% dei decessi appartiene alla categoria dei fragili. Quindi vanno protetti nella maniera più assoluta”.

Nella sua intervista a Roma.it, Crisanti ha spiegato che la quarta dose per i pazienti diversi da quelli fragili non è consigliata: secondo l’esperto, è meglio contrarre il virus. Il microbiologo ha proseguito: “Gli altri devono accettare l’ipotesi di contrarre il virus. All’inizio della pandemia, con la variante Wuhan e senza la campagna di vaccinazione, ero più che favorevole a un rigido regime restrittivo, ma adesso il contesto è cambiato e dobbiamo prenderne atto. Benissimo la protezione dei più fragili, ma nessun vincolo per tutti gli altri”.

Con la fine dello stato d’emergenza decadono alcuni obblighi ma resta quello di mascherina al chiuso. Secondo Crisanti, si tratta di una misura inutile: “L’obbligo della mascherina al chiuso è del tutto ininfluente perché per funzionare non bisognerebbe togliersela mai. E invece in molte circostanze, come al bar o al ristorante, bisogna comunque levarsela e quindi l’obbligatorietà è inutile. Omicron 2 non ha misteri: ha un indice di trasmissibilità, il cosiddetto valore R0, tra 12 e 15. Quindi ogni malato ne può infettare anche 15, come accade per il morbillo. Vanno protetti, lo ribadisco, solo i fragili. E non solo con la quarta dose di vaccino”.













