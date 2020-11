Crisanti “Vaccino a gennaio? Non lo farei”/ Burioni “Pfizer? Senza dati neppure io”

Andrea Crisanti nella bufera per le sue dichiarazioni sul vaccino anti Covid. Non è neppure l’unico: anche il collega Roberto Burioni è stato sommerso di critiche. «Io non farei il primo vaccino che dovesse arrivare a gennaio, senza dati a disposizione», ha dichiarato Crisanti a Focus Live. «Vorrei essere sicuro che questo vaccino sia stato opportunamente testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia», ha spiegato il virologo, precisando di averne diritto come cittadino e non sono disposto ad accettare scorciatoie. Questo perché normalmente servono dai 5 agli 8 anni per la produzione di un vaccino, invece i candidati vaccini anti Covid, avendo ricevuto fondi statali, si sono potuti permettere di fare insieme le tre fasi, visto che il rischio era a carico di chi ha messo a disposizione i fondi. «Io sono favorevolissimo ai vaccini, ma questi di cui si parla sono stati sviluppati saltando la normale sequenza Fase 1, Fase 2 e Fase 3», ha proseguito Andrea Crisanti. Secondo il virologo, facendo le tre fasi in parallelo, si portano allo stesso modo i relativi problemi.

CRISANTI E BURIONI “VACCINO A GENNAIO? NON LO FAREI”

Dello stesso avviso è Roberto Burioni, che si è espresso nelle scorse ore su Twitter. «No, non conoscendo ancora i dati nel dettaglio (soprattutto sulla sicurezza, pur pensando che siano incoraggianti altrimenti il CEO di Pfizer finirebbe in galera)», ha risposto a chi gli chiedeva se si vaccinerebbe subito con il prodotto realizzato da Pfizer e Biontech. D’altra parte, ha pure sollecitato l’Europa per il via libera. In risposta alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, che aveva parlato di un possibile via libera dell’Agenzia per i farmaci europea (Ema), il virologo aveva però scritto: «Se ok Ema a dicembre il giorno dopo devono cominciare le vaccinazioni, senza fermarsi neanche a Natale e Capodanno. Chi ha orecchie per intendere intenda. Ritardi burocratici significherebbero morti evitabili. Non sarebbe accettabile». Quindi, la sua contrarietà attuale riguarda solo il vaccino di Pfizer-Biontech o più in generale i candidati vaccini anti Covid? Nel frattempo le polemiche proseguono.

No, non conoscendo ancora i dati nel dettaglio (soprattutto sulla sicurezza, pur pensando che siano incoraggianti altrimenti il CEO di Pfizer finirebbe in galera) — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) November 9, 2020





