Crisanti: “Vaccino Covid a dicembre? Sarei preoccupato”/ “Così non testato sul campo”

Andrea Crisanti è critico sull’operato del Governo per contrastare l’emergenza coronavirus e anche le ultime misure restrittive previste dal nuovo Dpcm non convincono il virologo. Intervenuto ai microfoni di Cusano Italia Tv, l’ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova ha spiegato: «A mio avviso manca un vero e proprio provvedimento per regolare i trasporti, che sono una occasione di assembramento pazzesca e non si capisce perché si tollerino i trasporti e si sanzionino cinema e spettacoli». Andrea Crisanti ha poi messo in risalto che gli ultimi numeri sull’epidemia suggeriscono una dinamica in peggioramento, ma non solo: «Si poteva aprire un determinato distretto scolastico un mese prima per capire cosa succedeva in quella determinata area e non è stato fatto». E ancora: «Si potevano fare campionamenti massicci con i test rapidi per capire se c’era trasmissione virale. Adesso qualsiasi discorso sulle scuole è fatto sulla base di intuizioni, di sensazioni».

ANDREA CRISANTI: “VACCINO COVID A DICEMBRE? SAREI PREOCCUPATO”

E Andrea Crisanti è particolarmente netto anche per quanto riguarda il vaccino Covid. Negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile arrivo delle prime dosi nel mese di dicembre, il virologo è particolarmente preoccupato: «Se questo dovesse accadere sarei preoccupato perché significherebbe che il vaccino non è stato testato sul campo, sulla popolazione, per dimostrare che c’è una differenza statisticamente significativa tra i vaccinati e i non vaccinati. Sarebbe veramente una cosa senza precedenti se questo accadesse». Crisanti ha messo in risalto che non sono apparse pubblicazioni e che non ci sono certezze che il vaccino abbia le caratteristiche annunciate. Ovviamente il vaccino resta lo strumento più adatto a combattere le malattie infettiva sia dal punto di vista dei costi che dal punto di vista dell’efficacia, ma «il processo di sviluppo di un vaccino rimane molto complesso e lungo, anche nella distribuzione».



