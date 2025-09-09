Criscitiello contro gli oriundi convocati in Nazionale dopo la partita contro Israele e le parole del CT Gattuso
Criscitiello contro gli oriundi, la critica sulla convocazione di Retegui
Nella partita di ieri sera tra Israele e Italia non è spiccato tra i protagonisti l’attaccante capocannoniere dell’ultima Serie A, Mateo Retegui, che comunque ha realizzato 3 assist nei 5 gol messi a segno dagli azzurri, per fortuna è salito in cattedra Moise Kean che da quando è a Firenze è diventato una risorsa per la Nazionale che non era quando Mancini aveva deciso di convocare l’attaccante nato in Argentina. Nel post partita si è esposto Michele Criscitiello contro gli oriundi e la loro convocazione in Nazionale che toglie così lo spazio per giocatori nati e cresciuti in Italia.
L’esempio portato da Criscitiello è proprio quello di Retegui che pur potendo essere considerato uno degli attaccanti più forti di cui la Nazionale può disporre, non dovrebbe essere convocato in quanto non è nato e cresciuto italiano e l’unico collegamento con la nostra nazione è un parente lontano. A questo poi si aggiunge, secondo Criscitiello, che la convocazione e la titolarità dell’ex Atalanta toglie spazio a giocatori italiani su cui si può contare anche per la Nazionale come Lucca, che dopo ottime stagioni con la Fiorentina sarà l’attaccante titolare del Napoli campione d’Italia.
Criscitiello contro gli oriundi, il problema del calcio italiano
La critica di Criscitiello contro gli oriundi è poi anche parte di una questione più grande, quella della mancanza di talento nel calcio italiano negli ultimi anni che ha portato alla mancata qualificazione a due Mondiali consecutivi e alla convocazione dell’attaccante che ai tempi militava nel Tigre. Il direttore di Sportitalia infatti sostiene che la convocazione e l’affidamento a giocatori non italiani non porti la crescita di nuovi giovani talenti italiani che se convocati hanno la possibilità di crescere e fare esperienza in palcoscenici importanti ma anche sbagliare e ricevere critiche, processo necessario per la crescita di un calciatore.
Criscitiello poi chiude il discorso riprendendo le parole di Gattuso sul problema della nazionale e aggiungendo che se il nuovo CT ha a cuore, come dice, il futuro del calcio italiano dovrebbe smettere di affidarsi a Retegui o giocatori come lui e convocare da qui in avanti solo italiani. Riguardo al discorso fatto dal tecnico a fine partite Criscitiello sostiene che non rispecchi la verità dei fatti e che i veri problemi della Nazionale degli ultimi anni siano da attribuire al Presidente della FIGC Gabriele Gravina, sulla mancanza di aiuti economici e sulle regole imposte dalla Federazione che portano i presidenti a continuare a perdere soldi.