Criscitiello contro gli oriundi convocati in Nazionale dopo la partita contro Israele e le parole del CT Gattuso

Criscitiello contro gli oriundi, la critica sulla convocazione di Retegui

Nella partita di ieri sera tra Israele e Italia non è spiccato tra i protagonisti l’attaccante capocannoniere dell’ultima Serie A, Mateo Retegui, che comunque ha realizzato 3 assist nei 5 gol messi a segno dagli azzurri, per fortuna è salito in cattedra Moise Kean che da quando è a Firenze è diventato una risorsa per la Nazionale che non era quando Mancini aveva deciso di convocare l’attaccante nato in Argentina. Nel post partita si è esposto Michele Criscitiello contro gli oriundi e la loro convocazione in Nazionale che toglie così lo spazio per giocatori nati e cresciuti in Italia.

Chi è il nuovo allenatore Italbasket?/ Scariolo e Trinchieri in cima alla lista per il post Pozzecco

L’esempio portato da Criscitiello è proprio quello di Retegui che pur potendo essere considerato uno degli attaccanti più forti di cui la Nazionale può disporre, non dovrebbe essere convocato in quanto non è nato e cresciuto italiano e l’unico collegamento con la nostra nazione è un parente lontano. A questo poi si aggiunge, secondo Criscitiello, che la convocazione e la titolarità dell’ex Atalanta toglie spazio a giocatori italiani su cui si può contare anche per la Nazionale come Lucca, che dopo ottime stagioni con la Fiorentina sarà l’attaccante titolare del Napoli campione d’Italia.

DIRETTA/ Germania Italia Under 20 (risultato 0-0) video streaming tv: la partita comincia! (9 settembre 2025)

Criscitiello contro gli oriundi, il problema del calcio italiano

La critica di Criscitiello contro gli oriundi è poi anche parte di una questione più grande, quella della mancanza di talento nel calcio italiano negli ultimi anni che ha portato alla mancata qualificazione a due Mondiali consecutivi e alla convocazione dell’attaccante che ai tempi militava nel Tigre. Il direttore di Sportitalia infatti sostiene che la convocazione e l’affidamento a giocatori non italiani non porti la crescita di nuovi giovani talenti italiani che se convocati hanno la possibilità di crescere e fare esperienza in palcoscenici importanti ma anche sbagliare e ricevere critiche, processo necessario per la crescita di un calciatore.

Refcam, debutto in Serie A per derby d’Italia/ Cos’è e come funziona la nuova telecamera (9 settembre 2025)

Criscitiello poi chiude il discorso riprendendo le parole di Gattuso sul problema della nazionale e aggiungendo che se il nuovo CT ha a cuore, come dice, il futuro del calcio italiano dovrebbe smettere di affidarsi a Retegui o giocatori come lui e convocare da qui in avanti solo italiani. Riguardo al discorso fatto dal tecnico a fine partite Criscitiello sostiene che non rispecchi la verità dei fatti e che i veri problemi della Nazionale degli ultimi anni siano da attribuire al Presidente della FIGC Gabriele Gravina, sulla mancanza di aiuti economici e sulle regole imposte dalla Federazione che portano i presidenti a continuare a perdere soldi.