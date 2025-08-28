Continua la crisi sul mercato delle auto, non solo in Italia ma anche in Europa. Stellantis continua a perdere dipendenti.

In Italia continua la crisi sulla produzione delle auto, specialmente società come Stellantis, che da tempo rischia la chiusura dei suoi stabilimenti (come il recente accaduto a Termoli.

Nel nostro Bel Paese l’holding olandese – dopo Ferrari – è la prima a produrre veicoli a quattro ruote. Purtroppo però, Stellantis è dovuta ricorrere ai contratti di solidarietà a causa del crollo finanziario che mette a rischio l’impiego dei lavoratori.

I dati sulla crisi di produzione auto in Italia

Da un recente studio elaborato sulla produzione delle auto in Italia si evince una crisi senza fine. Il sindacato specializzato in industria metalmeccanica, Fim Cisl, ha stimato 300.000 quattro ruote prodotte nell’intero anno scorso (2024).

Numeri che indicano un crollo mai visto prima d’ora, tale andamento si registrava a questi livelli nel 1956, quando nella nostra Penisola c’era una produzione di massa.

Sempre dal grafico del sindacato è possibile visualizzare un’ulteriore discordanza del gruppo Stellantis: il 1° trimestre scorso sono state prodotte 186.510 automobili, mentre lo stesso periodo di quest’anno appena 123.905.

60.000 Vetture in meno a distanza di un solo anno, un segno negativo per l’intera industria.

A differenza di quel che ci possa pensare non salvano dall’andamento in discesa neppure i mezzi commerciali, che complessivamente ammontano a 221.885 nei primi tre mesi di quest’anno, rispetto ai 303.510 precedenti.

Forza lavoro in calo e stabilimenti in Italia

Per Stellantis non è certamente un buon periodo, e le analisi sulla perdita della forza lavoro è un’ulteriore conferma della situazione critica a cui sta andando incontro il mercato dell’automotive.

Ancor prima che Peugeot e Fca facessero la loro fusione, gli impiegati nella nostra Penisola erano 66.000, mentre oggi se ne registrano 40.000 (26mila posti di lavoro andati perduti).

Il problema di Stellantis però è globale, infatti dopo il recente caso di Termoli anche lo stabilimento di Torino Mirafiori, Maserati a Modena e quello di Melfi, si accodano alla crisi finanziaria.

Presso la filiale di Termoli c’era il prospetto del progetto Gigafactory con l’obiettivo di produrre nuove batterie e motori endotermici, ma ormai anche lui sembra esser destinato a concludersi.