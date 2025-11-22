La Germania perde 50mila posti di lavoro in un anno nel settore auto. I componentisti italiani per ora resistono. Ma la UE deve rivedere i suoi piani

Il settore automobilistico tedesco perde quasi 50mila posti di lavoro in un anno a causa di una crisi conclamata del comparto di cui risente anche l’automotive italiano. A dir la verità le nostre aziende, in particolare nel campo dei fasteners (viti e bulloni), sono riuscite a limitare i danni, acquisendo quote di mercato, facendo registrare una flessione rispetto al passato, ma a livelli molto inferiori rispetto al -22% di produzione europea di vetture rispetto al 2019.

UCRAINA E PIANO USA/ 1. "A Zelensky resta solo Trump, se fa come dice l'Ue avremo un nuovo Afghanistan"

Ora, però, osserva Paolo Pozzi, presidente dell’European Industrial Fasteners Institute, CEO di Agrati Group, uno dei leader mondiali nei sistemi di fissaggio per il settore automobilistico, deve muoversi la UE. Il 10 dicembre si terrà un nuovo incontro del tavolo strategico sull’automotive, nel quale la Commissione guidata da Ursula von der Leyen dovrebbe annunciare l’introduzione della neutralità tecnologica per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, sconfessando almeno in parte la direttiva che indica come unica possibilità quella delle auto elettriche. Oltre a questo, però, l’Europa dovrà valutare come sostenere la sua industria anche in termini di dazi, per combattere la concorrenza cinese, e di incentivi.

PPE-Patrioti-ECR bloccano missione UE su stato diritto in Italia/ Fallisce blitz sinistra contro il Governo

La Germania fa segnare quasi 50mila posti di lavoro in meno in un anno nel settore auto. Quanto è profonda la crisi del comparto?

Se prendiamo i dati del 2019, quindi pre-Covid, vediamo che siamo passati da 22 milioni di vetture prodotte in Europa alle 17,5-18mila attuali. Vuol dire, quindi, una diminuzione del 20% abbondante. C’è stata una perdita di volumi legata al calo delle vendite in Europa, ma anche una riduzione delle macchine prodotte nel Vecchio continente destinate all’export. L’Europa esportava indicativamente 3 milioni e mezzo di auto, una fetta delle quali era tedesca.

140 MLD DI EURO A KIEV?/ "Saremo noi a pagarli sotto forma di eurobond e falso 'prestito' all'Ucraina"

Perché è calato anche l’export?

Diversi costruttori hanno localizzato le produzioni in Cina, ma anche negli Stati Uniti, i loro due mercati principali. Volkswagen, Audi, Mercedes, alcuni modelli li producono in Cina. Altri, invece, li fanno ancora in Europa, ma li esportano meno. A questo si aggiunge, poi, tutto il sistema dei dazi, in un mercato che ha visto perdere da parte dei marchi europei quote a favore dei cinesi.

Quanto ha influito su tutto questo la direttiva UE che impone di produrre solo auto elettriche dal 2035?

Ha influito molto sulle vendite in Europa, sulla domanda interna, meno sulle esportazioni, proprio perché diverse aziende hanno portato in Cina una parte della produzione. Il crollo delle vendite in Europa, in particolare delle auto di fascia medio-bassa, è stato principalmente dovuto all’elettrificazione e in secondo luogo all’effetto inflazione. Complice la guerra, e il rialzo dei costi dell’energia, c’è stata una crescita dei prezzi non proporzionale, intorno al 25-30%.

Il calo della produzione in Europa e la crisi della Germania quanto pesano sull’automotive italiano?

Una buona fetta del valore aggiunto delle auto è fatto dai componentisti e il primo mercato dei produttori di componenti è la Germania, mentre il secondo è l’Italia, con 55 miliardi di mercato di valore. Noi come Agrati Group, rispetto al 22% di perdita della produzione di auto in Europa, abbiamo perso il 9%, in Francia il 6%. Mediamente, insomma, perdiamo meno della metà rispetto alla produzione. Vuol dire che abbiamo aumentato la quota di mercato rispetto ai nostri concorrenti.

È un dato generalizzato per l’Italia, perché per la produzione dei fasteners dal 2024 il nostro Paese è diventato il primo in Europa, superando la Germania. Insomma, il mercato è diminuito, ma in termini di quote noi abbiamo qualcosa in più di prima.

La riduzione della produzione tedesca ed europea è destinata a proseguire?

Lo sapremo fra tre settimane, il 10 dicembre, quando ci sarà il quarto Strategic Dialogue sull’automotive della Commissione europea a Bruxelles, nel quale verrà presentata una proposta di revisione del Green Deal. Si parla anche di neutralità tecnologica, di rivedere le multe per chi non rispetta gli obiettivi di riduzione delle emissioni: le hanno spostate al 2027, però adesso il 2026 sta arrivando.

Che modifiche possiamo ipotizzare?

L’impostazione tedesco-italiana chiede di rivedere i target: per il 2030 i programmi sulla flotta prevedono di scendere a 45 grammi di emissioni di CO2 per chilometro, ma oggi siamo ancora sopra 100. Italia e Germania dicono che gli obiettivi sono irrealistici, non ce la faremo mai ad arrivare a quel valore.

Tra le voci c’è quella di uno spostamento della scadenza del 2035 al 2040. Un’ipotesi attendibile?

Nell’ultimo incontro a cui ho partecipato in Francia, al quale erano presenti il ministro dell’Industria francese e il vicepresidente della Commissione UE Stéphane Séjourné, responsabile della revisione del Green Deal, sono state fatte delle aperture concrete. Ci è stato detto che il 10 dicembre verranno avanzate proposte a cui non si era pensato finora, promettendo un atteggiamento più flessibile, togliendo qualche vincolo. Per quanto riguarda il 2035, nessuno chiede di spostare la scadenza, ma di poter puntare a certi obiettivi utilizzando anche altre tecnologie oltre all’elettrico. I temi sul tavolo sono tanti.

Quali sono gli altri?

C’è, ad esempio, il tema della flotta: ci sono 300 milioni di veicoli in Europa di parco circolante, con un’età media di 12 anni e mezzo: bisogna fare qualcosa per rinnovarlo, anche con incentivi dedicati. Italiani e tedeschi vogliono la riduzione dei target, i francesi chiedono di dare incentivi alle vetture prodotte in Europa con un contenuto di componenti locale che deve essere superiore al 70-80-90%, per evitare di favorire i cinesi. Anche se poi è difficile stabilire quanto sia locale un componente: ce ne sono alcuni realizzati con 15 pezzi diversi che magari vengono solo assemblati in Europa.

La deadline, comunque, è il 10 dicembre: se la UE non segnerà un’inversione di tendenza la discesa della produzione potrebbe continuare?

Bisognerà operare, comunque, anche su altri aspetti, ad esempio sulle protezioni, sulle barriere doganali. Oggi ci sono tariffe sulle importazioni di auto cinesi che non servono quasi a niente: con i livelli di dazi attuali e i costi che devono affrontare, i cinesi si possono permettere di non aspettare gli incentivi pubblici, ma di offrirli loro direttamente ai clienti. Ai produttori che possono subire i dazi, poi, bisogna dare la possibilità di collaborare.

Cosa vuol dire?

Che bisogna tenere conto di chi collabora con le autorità UE, fornendo tutte le informazioni richieste sulla produzione. La casa cinese Byd, per questo, ha un dazio del 17% per esportare le sue auto in Europa, meno di quello imposto a BMW (22%) per le macchine che produce in Cina e vende sul mercato europeo. Per assurdo è il motivo per cui i tedeschi sono contrari ad aumentare i dazi: una parte della loro produzione arriva dalla Cina. La situazione, insomma, è molto complessa, ma adesso è il momento di intervenire.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI