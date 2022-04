Crisi aziende italiane 2022/ “3 mesi per salvare imprenditori e famiglie”

La crisi delle aziende italiane è sempre più vicina. Tra mancanza di materie prime, aumenti in bolletta di gas e luce con costi spropositati, buona parte degli imprenditori potrebbero avere difficoltà a pagare le tasse e i dipendenti.

Il Governo Draghi dovrà attuare un piano d’emergenza per tutte quelle aziende che oggigiorno stanno soffrendo a causa dei disastri economici dovuti ad una serie di conseguenza: dall’epidemia sanitaria del Covid-19 alla guerra in Ucraina, dall’aumento di bollette alla forte inflazione nel Bel Paese.

La crisi delle aziende italiane nel 2022: scenario catastrofico

Carlo Bonomi, nonché Presidente della Confederazione generale dell’industria italiana, durante una intervista al programma televisivo Porta a Porta, ha spiegato quali fattori imprenditoriali sono in forte crisi e il motivo per il quale il Governo Draghi dovrebbe intervenire strutturalmente, tempestivamente:

«Il 16% delle imprese italiane manifatturiere già oggi ha sospeso o ridotto le produzioni; nei prossimi tre mesi, se permarrà questa situazione, un ulteriore 30% delle imprese finirà nella stessa situazione. Per prima cosa dobbiamo sbloccare la realizzazione di 400 impianti di energia rinnovabile fermi per burocrazia».

Gli effetti della guerra uccideranno un milione di imprese, senza considerare che l’elevata speculazione italiana sta mettendo in ginocchio non solo gli imprenditori, ma anche le famiglie che devono fare i conti contro il carovita.

Crisi delle aziende italiane 2022: quali settori stanno peggiorando l’economia sul territorio

Gli imprenditori italiani hanno visto lievitare i prezzi in modo lampante. Al carovita va aggiunta la situazione pandemica che non ha aiutato affatto l’economia globale, causando inflazione e un aumento generale dei prezzi nonostante le dure restrizioni tra green pass e lockdown.

Bonomi ha sottolineato l’importanza di limitare i prezzi del gas, da cui l’Italia dipende dall’estero per circa il 95% dell’intera distribuzione. Le aziende che soffrono di più sono le industrie del vetro.

Esse necessitano di oltre 1 miliardo di metri cubi l’anno di gas naturale (ovvero l’1,5% dei consumi a livello nazionale). Mentre l’energia elettrica ammonta ad un fabbisogno annuo pari a 3 TWh (l’1% dei consumi nazionali). In condizioni attuali, contribuiscono per il 33% in più circa dei costi necessari per la produzione.

Gap di prezzi tra imprese italiane ed europee

Secondo Graziano Marcovecchio, ovvero presidente dell’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, il problema più grande sarebbe da associare al gap tra imprese italiane ed europee a causa dei costi maggiori sostenuti dalle aziende del nostro Bel Paese.

Se i paesi europei godono di maggior liquidità per via dei prezzi d’acquisto inferiori (soprattutto di energia elettrica e gas), non sussiste nessun principio di sana competitività, visto che la guerra per le aziende italiane sarebbe persa in partenza.

Secondo l’ultimo report di Cerved Group S.p.A, agenzia milanese focalizzata nelle informazioni commerciali delle aziende italiane, ha dimostrato la difficoltà creditizia di alcuni imprenditori che operano sul suolo italiano, a causa sia di mancati incassi che del rialzo delle bollette energetiche e di gas.











