Quando si parla di natalità spesso si discute prevalentemente della crisi demografica che sta attraversando, con dati diversi tra loro, l’Occidente e in particolare modo l’Italia, alle prese con il più basso numero di nati per donna di sempre (1,18). Il recente Rapporto “State of World Population 2025” del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione arricchisce l’analisi e i contributi sul tema, confermando quanto si continua a dire: viene rilevato infatti che il problema principale non sta nel desiderio di natalità, ma negli ostacoli che chi vuole diventare genitore trova sul proprio cammino.

Certamente la narrazione a proposito della famiglia non sempre è stata di carattere positivo, e a questo proposito la questione assume dei tratti culturali. D’altronde, come ogni problema complesso, le angolature da cui guardare la tematica sono molteplici e soffermarsi su una sola, per quanto possa essere corretta, rischia di essere un errore.

Il rapporto indica come in Italia “l’incertezza economica, la precarietà lavorativa, soprattutto tra i giovani e un sistema di welfare ancora troppo fragile rendono difficile pianificare il futuro familiare”. Dunque emergono tra le cause le difficoltà economiche, l’insicurezza lavorativa, la paura del futuro e la diversa incidenza della nascita di un bambino nella vita lavorativa del genitore a seconda del sesso di appartenenza. Cause note, cui è necessario trovare un rimedio, per consentire alle coppie che vogliono avere un figlio di poterlo fare.

Il costo della vita, come spesso analizzato, è un tema tutt’altro che secondario e a questo riguardo ci sono due elementi importanti, il primo dei quali riguarda le decisioni politiche. Il quoziente familiare, insieme ad altre politiche familiari strutturate, può essere una delle soluzioni per alleviare le spese delle famiglie, aumentando il loro potere d”acquisto. Dall’altro lato anche le politiche aziendali, tramite bonus e politiche di welfare aziendali strutturali, possono sopperire al ruolo dello Stato o potenziare le politiche in essere.

Altri punti strettamente collegati riguardano il costo delle case e degli affitti e i salari: basta l’unione di questi tre punti per generare un’insicurezza economica che si traduce in un abbassamento della natalità, tenendo anche conto che la nascita di un figlio è la seconda causa di povertà in Italia.

Lo stesso rapporto conclude proponendo soluzioni di dubbia efficacia e in parte condizionate da un’ideologia di fondo, ma rimane pur vera la base di partenza: è necessario rimuovere al più presto gli ostacoli che portano al non realizzarsi del forte desiderio di natalità presente nel Paese.

Le soluzioni ci sono, ora serve attuarle.

