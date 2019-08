Crisi di Governo, accordo M5s-Renzi per evitare voto?/ Salvini sfida Ue, la Meloni…

Crisi di Governo, la rottura tra M5s e Lega è ormai insanabile e l’esecutivo è caduto proprio sulla Tav, uno dei temi più divisivi tra le due ormai ex forze di maggioranza. Nelle ultime ore si è acceso il dibattito sulle elezioni anticipate, con la Lega che spinge per il ritorno immediato alle urne anche se filtrano indiscrezioni che parlano di un possibile asse tra Movimento 5 Stelle e Matteo Renzi per evitare il ritorno al voto: come riportano i colleghi de Il Messaggero, in Parlamento si sta organizzando il «partito del non voto». Luigi Di Maio spinge per varare la riforma con il taglio dei parlamentari, che rinvierebbe le elezioni al 2020, e si intensificano le voci su contatti tra Roberto Fico e Dario Franceschini – rappresentante dei renziani – per lavorare a un esecutivo di responsabilità. «Sento strane assonanze tra Di Maio e Renzi, ma per me la via maestra è ridare la voce al popolo italiano», il commento del ministro dell’Interno Salvini, che non ha esitato a sfidare Bruxelles: «Faremo la flat tax anche se l’Ue non vuole».

CRISI DI GOVERNO, ASSE M5S-RENZI PER EVITARE RITORNO ALLE URNE?

Manovre, quelle tra grillini e la corrente dem, denunciate anche dal segretario Pd Nicola Zingaretti: «Sappiamo per certo che ci sono contatti tra renziani e grillini per dare vita a un esecutivo per fare la legge di bilancio, sterilizzare l’aumento dell’Iva e tagliare i parlamentari. E’ solo un modo per evitare di andare al voto, ma se il giochetto gli riesce siamo morti. Addio elezioni», le parole di un dirigente vicino al governatore della Regione Lazio. Sergio Mattarella, evidenzia Il Messaggero, si farà trovare in campo soltanto quando in Senato sarà stato deciso il destino di Giuseppe Conte, mentre prosegue il dibattito in casa Centrodestra per l’alleanza pre-elettorale. Giorgia Meloni ha sottolineato: «Accordi di governo prima delle urne per un esecutivo sovranista». Silvio Berlusconi, infine, ha rinnovato l’appello al Carroccio: «Avanti con il centrodestra. Crisi opportunità per cambiare davvero l’Italia».

