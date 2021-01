Crisi di Governo: Conte-ter o dimissioni/ D’Alema vs Renzi, barricate M5s sul Premier

È stallo dopo 7 giorni di pre-crisi di Governo: nel giorno dell’Epifania ancora non si ha notizia né di un nuovo CdM sul Recovery Plan, né di contatti avvenuti tra Italia Viva e Palazzo Chigi, dopo le forti parole lasciate nelle ultime 24 ore da Matteo Renzi contro il Presidente del Consiglio. Le ipotesi in campo restano le stesse: dal Conte-ter con maxi rimpasto, alla crisi pilotata con però dimissioni di Conte e verifica in Parlamento, fino al cambio al vertice con l’arrivo a Chigi di Marta Cartabia o addirittura dell’ex Bce Mario Draghi. Il Colle osserva (non senza fastidi) lo svolgersi dell’impantanamento di un Governo nel pieno della campagna vaccini anti-Covid e con ancora una bozza di Recovery Plan tutt’altro che definita.

Al momento non sono servite le “mosse” provate da Conte per scongiurare la crisi imminente (non è tra l’altro un caso che per la prima volta dall’inizio della pandemia Covid, non è stata convocata la conferenza stampa per presentare il nuovo Decreto anti-Covid in arrivo domani, forse proprio per evitare possibili domande scomode sullo stato attuale del Governo): i 18 miliardi per la Sanità nella nuova bozza preparata da Gualtieri sul Pnrr (Piano Nazionale Resilienza e Ripresa), le concessioni sui Servizi Segreti e maggiori fondi per il Mezzogiorno. Come ha detto stamane Maria Elena Boschi, «il rimpasto non basta, serve un rilancio totale»: dunque resta la crisi con i “toto-nomi” che intanto impazzano, nonostante le smentite secche di Renzi e Iv.

LE TRAME DELLA CRISI

Tra domani e venerdì potrebbe essere convocato il nuovo Consiglio dei Ministri sul Recovery Plan e a quel punto potrebbe avvenire la tanto attesa “resa dei conti” che dispieghi la matassa di una crisi indecifrabile ormai anche per le stesse forze di maggioranza. «Se Conte sfida dicendo che va in Parlamento e ha i voti per governare, auguri e buon lavoro. Mi troverà in Parlamento a fare la senatrice di opposizione e a dare il mio contributo per il paese. Ma se così non è, Conte scendesse dal piedistallo e cominciasse a tessere una tela che risponde ai problemi dei cittadini e delle cittadine di questo paese», ha detto ancora durissima la Ministra renziana Teresa Bellanova a “Mattino5”.

Nelle prossime ore il Premier dovrebbe provare a costruire un’intesa di coalizione, «cercando di capire che il problema non si risolve raccattando qualche voto di qua e di là o chiamando deputati e senatori di Italia Viva per cercare di creare tensione»; le dimissioni al momento restano congelate ma tutt’ora possibili in uno scenario che potrebbe mutare un’ora con l’altra, «Conte deve dire, con tutta la maggioranza, come intende utilizzare le risorse che arrivano dall’Europa. Sono 209 miliardi, si pensa di andare avanti con la logica dei bonus e di assistenzialismo o, come noi diciamo, si pensa di intervenire sui nodi che possono far ripartire l’Italia? Qual è l’idea di Paese? Su questa si costruisce un impianto programmatico», conclude la Bellanova. Zingaretti predica calma, Grillo e M5s “difendono” Conte e costruiscono le barricate nelle ultime dichiarazioni con minacce di conseguenze catastrofiche se cadesse oggi questo Governo: da ultimo Massimo D’Alema, da sempre nemico di Renzi già dai tempi del Pd, che sulla Repubblica lancia la stoccata «Non credo che possa passare per la mente di nessuno l’idea di mandare via da Palazzo Chigi l’uomo più popolare del Paese per fare un favore a quello più impopolare».



