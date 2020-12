Crisi di Governo: Conte vede M5s-Pd, domani Renzi/ Passo indietro su task force?

Inizia oggi la “verifica di Governo” per scongiurare la crisi del Conte-2 dopo gli ultimatum di Renzi (e, in maniera più silenziosa, parte del Pd): secondo le fonti di Palazzo Chigi su Ansa e Messaggero, alle 16.30 è prevista la riunione con la delegazione M5s, alle 19 con quella del Partito Democratico mentre domani dopo le 13 sono attesi i gruppi di LeU e soprattutto di Italia Viva (non è esclusa la presenza dello stesso Matteo Renzi). I tempi e i dossier aperti sono molto complicati: tra oggi e domani il Governo deve decidere quali (e da quando attive) misure stringenti per il Natale, si pensa ad una zona rossa nazionale tra il 24 dicembre e il 1 gennaio; nel mezzo, si deve discutere in Parlamento della Manovra, del Decreto Ristori quater, del Dl Natale (con alcune deroghe sugli spostamenti tra i Comuni piccoli da inserire). Insomma, i nodi sono tanti ma è la sfida del Recovery Fund, con tutti gli scontri su governance, progetti e task force, a tenere sui carboni ardenti l’intera maggioranza. Stamattina Conte, collegato al ‘Rome Investment Forum’, ha spiegato «Nel 2020 la sfida che abbiamo di fronte non è solo quella di liberare le potenzialità inespresse dell’Italia. In primo luogo dobbiamo serrare i ranghi, per battere il nemico. E serve una solida cooperazione interazionale. Il virus non conosce confini ma attraversa barriere».

CRISI DI GOVERNO, TUTTE GLI SCENARI

Sulla specifica sfida del Recovery Plan, nell’attesa che Palazzo Chigi metta a punto il Piano nazionaledi resilienza e a ripresa (a questo punto, slitta tutto dopo la verifica di Governo) Conte ha poi aggiunto sempre in videocollegamento «Il governo è al lavoro per definire compiutamente la struttura per il monitoraggio e l’attuazione del Recovery Plan e che potrà avvalersi anche di un quadro normativo ad hoc. Questa struttura in nessun caso sarà sovraordinata o sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali. Molti dei progetti del piano avranno successo solo innescando sinergie tra pubblico e privato». Se è vero che i primi fondi del Recovery Fund arriveranno non prima dell’estate (lo ha confermato oggi il commissario Ue Paolo Gentiloni, ndr), sono molto più immediate e vicine le “scadenze” del Governo per poter rilanciare la legislatura o cadere clamorosamente ad inizio 2021, oppure ancora dar vita ad un Governo di transizione per il voto nel 2022. Secondo un retroscena ancora non smentito da Italia Viva, il “D-Day” per il Governo Conte-2 potrebbe essere il 28 dicembre prossimo: se entro quella data non saranno state accolte le richieste di Renzi sul Recovery Plan e il Premier non avrà fatto dietrofront sulla task force (finora solo accennata da Conte, ndr), allora Italia Viva potrebbe staccare la spina. «Per provare a scongiurare l’ irreparabile mancano dunque 14 giorni. Due settimane, che forse costringeranno Conte a rivedere il programma delle consultazioni definito ieri per avviare quella verifica considerata ormai ineludibile da tutti i partiti», scrive Rep oggi. Quella verifica è cominciata e la clessidra è partita: riuscirà Conte nell’intento di disinnescare contemporaneamente Renzi, il Recovery Plan, la task force e le parallele polemiche su piano vaccini, ristori e caos normativo sul Natale?



