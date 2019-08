Crisi di Governo, oggi incontro Pd-M5s/ Le condizioni per un asse anti-Salvini

4 giorni per trovare un accordo, 4 giorni per un nuovo Governo altrimenti da martedì-mercoledì sera Mattarella si vedrà costretto a sciogliere le Camere e andare ad elezioni anticipate: Pd e M5s dialogano, triangolano, trattano dopo che per anni si sono insultati e guardati in cagnesco e con la crisi di Governo invece improvvisamente – grazie all’intuizione-mossa tattica di Matteo Renzi – si trovano allo stesso tavolo per trattare (oggi a partire dalle ore 14). Non è la prima volta che Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si vedono per formare un Governo , ma i precedenti Bersani-Crimi-Lombardi (2013) e Renzi-Grillo-Di Maio (2014) non sono per nulla di buon auspicio per chi vorrebbe evitare al più possibile, come il Colle, il voto anticipato. La Lega di Salvini aspetta “sorniona” conscia di avere forse sbagliato qualcosa sui tempi della crisi di Governo ma pronta ad approfittare in tutti e tre gli scenari possibili: se si va al voto capitalizzando il consenso; se Pd e M5s formano un Governo, stando all’opposizione e rivendicando di essere per gli italiani l’unica forza che non fa inciuci; se Di Maio dovesse ripensare all’accordo con Salvini qualora fallissero le trattative dem-grilline. Zingaretti e Casaleggio lo ben sanno e anche per questo si sono convinti a scendere a trattative (anche se veline e controveline di dubbia provenienza allarmano su possibili divisioni interne al M5s tra Casaleggio e Di Maio in merito all’accordo col Pd) per formare un nuovo, clamoroso, contratto di Governo.

LE VERE CONDIZIONI PER IL GOVERNO PD-M5S

«Sono possibili solo governi che ottengono la fiducia del Parlamento con accordi dei gruppi su un programma per governare il Paese, in mancanza di queste condizioni la strada è quella delle elezioni»: questa è la road map scandita ieri da Mattarella al termine delle consultazioni al Colle e su queste basi la crisi di Governo dovrà comunque essere chiusa entro metà della prossima settimana. 5 punti (più 3, decisamente più duri dei primi e che hanno scatenato l’ira dei renziani) offerti dal Pd, 10 invece quelli in risposta del leader Di Maio e un incastro di temi/rivendicazioni che renderanno non certo facili le trattative per formare un Governo di “argine” alla Lega di Salvini. Ieri sera le aperture del gruppo M5s e dello stesso Segretario Zingaretti hanno posto le basi per un incontro che avverrà già in giornata dalle 14 in poi (con Patuanelli, D’Uva da un lato, Delrio e Marcucci con Orlando e De Micheli dall’altro, in attesa dei leader) per impostare quantomeno i cardini di una trattativa da porre in poco tempo e con tutta la pressione del mondo politico. Si parte dal taglio dei parlamentari, punto inevitabile posto dal M5s, mentre si chiede l’abolizione dei Decreti Sicurezza di Salvini sul fronte Pd; il matrimonio non sarà facile anche perché si dovrà trovare una quadra sul punto più importante, un premier di un Governo giallorosso che possa essere tanto politico quanto superpartes tra i due movimenti. Molto difficile, ma si fanno già i (toto)nomi di Raffaele Cantone ed Enrico Giovannini, in alternativa Roberto Fico o lo stesso Di Maio per giungere a nomi più “istituzionali” come Marta Cartabia o Paola Severino.

