Crisi di Governo, ultime notizie/ Strappo M5s, Draghi al Colle: i 4 scenari possibili

CAOS M5S, VERSO LA CRISI DI GOVERNO: COSA SUCCEDE OGGI

L’Italia rischia di andare a sbattere sulla terza crisi di Governo in 5 anni di Legislatura ormai agli sgoccioli: con il non voto del Movimento 5Stelle sul Decreto Aiuti al Senato, deciso ieri in una riunione fiume dell’assemblea M5s con le rivendicazioni fatte da Giuseppe Conte, quasi certamente il Premier Mario Draghi concluderà finita l’esperienza della maggioranza così composita e salirà al Quirinale per rimettere nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A quel punto gli scenari si fanno imprevedibili ma qualcosa dovrà essere deciso nel giro di poco tempo in quanto le emergenze interne e internazionali che imperversano sul nostro Paese potrebbero travolgere una situazione già complicata da guerra, crisi energetica, inflazione e pandemia.

Conte avrebbe cercato fino all’ultimo di ottenere il non voto sul Dl Aiuti – per salvare l’unità di quel che resta del Movimento 5Stelle dopo le costanti scissioni e defezioni (oggi un’altra senatrice, Cinzia Leone, è passata al movimento di Di Maio facendo perdere al M5s la palma di primo partito di maggioranza relativa anche al Senato) – senza però strappare sul Governo. Qui però Draghi si è mantenuto coerente sulla linea: non si può proseguire con continui “ricatti” e “ultimatum”, anche se a fine Legislatura. Pd, Forza Italia (che però apre anche al Draghi-bis) e Lega-Salvini hanno in più riprese fatto capire che senza il M5s in maggioranza occorre andare diretti alle urne anticipate: Renzi, Calenda e Di Maio invece puntano sulla verifica di maggioranza per mantenere il Governo Draghi senza più il Movimento di Conte.

CRISI DI GOVERNO, I 4 POSSIBILI SCENARI PER IL PRESIDENTE MATTARELLA

In attesa della formalizzazione del voto in Senato sul Decreto Aiuti (qui la diretta live) – con il tentativo in extremis del grillino D’Incà di ottenere un voto solo sugli emendamenti senza la fiducia apposta, subito rispedito al mittente da Palazzo Chigi con un secco “niet” – il pomeriggio dovrebbe prevedere la salita al Colle del Presidente del Consiglio. Al netto del fatto che tocca al Quirinale prendere la decisione finale, gli scenari che si aprono davanti sono principalmente 4, tutti con diverse dosi di complessa fattibilità:

1- Elezioni anticipate

Seguendo le parole di Draghi, non può esserci un’altra maggioranza “Draghi” senza più il M5s, perché significherebbe proseguire con “ultimatum” continui verso la fine della Legislatura. Mattarella rimanderebbe ad una verifica di Governo alle Camere con però a questo punto il Centrodestra intenzionato a giocarsi la carta del voto subito per capitalizzare il vantaggio nei consensi

2-Governo “balneare”

Per evitare di trascinare il Paese al voto nel pieno della crisi economica frutto di inflazione ed emergenza energetica, il Colle potrebbe optare per un Governo tecnico che traghetti l’Italia a Elezioni il prossimo febbraio. In rampa di lancio un nome tecnico per Palazzo Chigi come il Ministro dell’Economia Daniele Franco

3-Governo Draghi con fiducia

In terzo luogo si pensa ad una verifica di maggioranza in Parlamento con però fiducia diretta sull’attuale Premier e voto favorevole dei grillini: si ricomporrebbe la frattura e si porrebbero le basi per le poche riforme da attuare da qui al marzo 2023

4-Governo Draghi-bis

Da ultimo, ma è già stato escluso dal diretto interessato, un nuovo Governo senza più il M5s di Conte al suo interno: di fatto si tratterebbe di un rimpasto per i Ministeri oggi occupati da figure del M5s. L’opzione potrebbe interessare il Quirinale per evitare di mandare il Paese al voto, ma è già stata smentita dalla Lega di Salvini, da Forza Italia e – a parole – anche dal Pd di Enrico Letta.

