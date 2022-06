Crisi energetica 2022/ Come cambieranno le abitudini degli italiani per risparmiare

La crisi energetica nel 2022 si fa sentire sempre di più. Gli italiani infatti, sarebbero sempre più propensi a cambiar le proprie abitudini. Non si tratta soltanto di un lato economico, ma graverebbe anche la salvaguardia dell’ambiente.

Con la guerra in Ucraina infatti, l’energia elettrica scarseggia per via delle sanzioni europee nei confronti della Russia, e dunque vi è un aumento dei costi ma soprattutto, una limitazione (più o meno grave), della distribuzione d’energia elettrica.

Crisi energetica 2022: cosa sta succedendo?

La società Ipsos Group S.A., che analizza i mercati, ha elaborato una ricerca sviluppata a sua volta dall’azienda Changes Unipol, nel quale si evince come il 93% dei cittadini italiani, avrebbero risposto di voler virtuosamente, comportarsi in modo più responsabile nei confronti dell’uso energetico domestico.

La crisi energetica nel 2022 è risentita non solo dai cittadini, ma anche dalle imprese i cui costi sono visibilmente aumentati a dismisura. La ricerca dimostra anche, che il 64% dei cittadini sarebbero pronti a risparmiare sia sull’energia che sull’acqua che solitamente viene sprecata visibilmente.

Infatti, il 54% degli intervistati sarebbero disposti ad azionare lavastoviglie e lavatrici solo se vi è un pieno carico, il 52% sarebbe disposto ad acquistare elettrodomestici soltanto a basso consumo e il 48% sarebbe pronto a lasciar andar via le vecchie lampadine per quelle nuove a led.

La percentuale purtroppo scende nel momento in cui viene proposto ai cittadini italiani di ridurre la temperatura in inverno o rinunciare totalmente ai condizionatori durante il periodo estivo.

Crisi energetica 2022: sì alla mobilità elettrica

Per contrastare la crisi energetica nel 2022, la ricerca di mercato ha condotto uno studio per comprendere quanti italiani sarebbero disposti ad allontanare le alimentazioni più inquinanti quali benzina e diesel ad esempio.

Un buon 58% infatti, sarebbe propenso a sostituire il suo veicolo nei prossimi due anni. Per la maggiore, le automobili che sarebbero preferite sono quelle alimentate “ibride” e “elettriche“.

Un’ottima scelta considerando l’inquinamento provocato dalle altre automobili con ulteriori motorizzazioni.











