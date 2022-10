Crisi energetica 2022/ Iliad chiude un canale di frequenza: soluzione risparmio

La crisi energetica del 2022 sta colpendo anche società di un certo spicco. Ad esempio, nel settore della telefonia Iliad è quella che più attivamente di tutte, sta cercando una soluzione (in realtà l’ha già trovata), per cercare di risparmiare più possibile sull’attuale rincaro delle bollette.

La strategia di Iliad è quella di annullare alcune frequenze durante le ore notturne, dove il traffico è chiaramente inferiore a quello registrato nel diurno. L’esperimento – attualmente con ottimi riscontri – è partito in Francia, il cui risparmio sui costi in bolletta si sarebbe attestato al 10%.

Crisi energetica nel 2022: la soluzione di Iliad

La crisi energetica del 2022 ha portato società importanti come Iliad, a rivedere i suoi piani. Il piano è stato definito come night switch–off, ovvero (come accennato nel paragrafo precedente) lo spegnimento di alcune frequenze durante la notte.

È chiaro che, il traffico di rete sarà costantemente monitorato, perché una possibilità di risparmio energetico non deve certamente influenzare la qualità del segnale, né tanto meno creare disservizio ai consumatori finali. In Francia al momento, il feedback di tale operazione è senz’altro positivo.

Solitamente le compagnie telefoniche, sono quelle che non solo vengono definite “energivore“, ma allo stesso tempo sono le stesse che proprio per l’elevato uso di energia, dovrebbero esser quelle favorite in termini di bonus e agevolazioni economiche.

“Il 33% delle imprese ha visto migliorare le proprie prestazioni energetiche di oltre il 20% dal 2019 ad oggi, ed un ulteriore 50% delle imprese ha dichiarato miglioramenti compresi tra il 5 ed il 10%”.

Il termine “energivoro”, definisce una impresa che per via della sua attività lavorativa e continuativa, necessita e dunque sfrutta, moltissima energia elettrica. Ecco perché, per affrontare la crisi energetica del 2022, Iliad sta pensando di attuare anche in Italia, il piano di night switch-off.

Un buon 10% di risparmio in bolletta, garantirebbe all’azienda una somma di denaro piuttosto contenuta.











