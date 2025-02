Relazioni Francia-Algeria in crisi dopo l’annuncio da parte del primo ministro Francois Bayrou su una possibile revisione del patto sui migranti del 1868. Un caso che è scoppiato a causa della difficoltà di rimpatrio dei cittadini considerati pericolosi e condannati per vari reati, entrati proprio grazie alla legge che stabilisce particolari privilegi a coloro che si spostano dall’ex colonia verso il paese europeo. Benefici che prevedono la concessione più veloce del permesso di soggiorno e agevolazioni per trovare lavoro e alloggio, che ora rischiano di essere revocati a causa dell’ultimo episodio arrivato già in un momento di forti tensioni diplomatiche.

I dazi di Trump/ Dombrovskis: l'economia globale rischia il crollo del 7%

Si tratta infatti dell’algerino responsabile dell’attacco con il coltello a Mulhouse, nel quale è stata uccisa una persona e altre 5 sono state ferite. L’uomo in questione, aveva già ricevuto diverse volte l’ordine di lasciare la Francia con un decreto di espulsione immediato, tuttavia le misure non erano mai state attuate a causa dei continui rifiuti da parte dell’Algeria che non ha mai accettato il rientro in patria.

Germania dichiara guerra al complottismo/ Nasce il primo centro che smonta le teorie cospirative

Tensioni tra Francia e Algeria dopo l’attacco a Mulhouse, Bayrou: “Algeri accetti la lista di soggetti da rimpatriare o chiuderemo patto migranti”

Il primo ministro francese Bayrou ha minacciato l’Algeria di chiudere l’accordo che stabiliva un percorso privilegiato per i migranti dell’ex colonia, stipulato nel 1968. Dopo i fatti di Mulhouse e il fermo del colpevole che è risultato essere un algerino illegalmente presente sul territorio, colpito già da numerose condanne e decreti di espulsione, il leader ha annunciato una possibile revisione del patto che porterebbe non solo a penalizzare tutti i cittadini in procinto di recarsi in Francia ma anche le relazioni diplomatiche tra i due stati visto che poi è stata messa in discussione da governo francese anche l’autorizzazione alle visite da parte di personalità istituzionali algerine.

Gene Hackman è stato ucciso?/ Lo stato di mummificazione, la porta aperta e il cane morto: cosa non torna

Il governo di Algeri ha pubblicato una nota nella quale esprime sconcerto per la decisione, affermando: “Non siamo a conoscenza di situazioni restrittive tranne due soli casi“, aggiungendo: “Questa è l’ultima minaccia di una lunga lista di provocazioni da parte della Francia“. Bayrou tuttavia ha ribadito proprio lo scorso 26 febbraio: “Daremo al governo algerino sei settimane per accettare la lista d’urgenza, poi non accetteremo più alcun accordo“.